Ile Maurice: Kobita Jugnauth au sortir de la FCC - Motus et bouche cousue

Près de deux heures durant à la Financial Crimes Commission (FCC), hier, vendredi 9 octobre, Kobita Jugnauth (photo) a été interrogée au sujet des quatre valises contenant près de Rs 114 millions et sept montres de luxe retrouvées lors des perquisitions liées à cette affaire de blanchiment d'argent présumé.

Plusieurs questions demeurent. Les montres appartiennent-elles à Kobita Jugnauth ? Si tel est le cas, dans quelles circonstances ont-elles été acquises ? Les enquêteurs cherchent également à déterminer les liens éventuels entre ces objets de valeur, les fonds découverts dans les bagages et les autres éléments saisis au cours des opérations policières.

L'épouse de l'ex-Premier ministre a quitté les locaux de la FCC sans faire de déclaration à la presse. Les circonstances précises de son audition, notamment sur les questions auxquelles elle a répondu ou non, n'ont pas été communiquées. A-t-elle invoqué son droit au silence, comme en septembre 2025 ? On n'en saura rien.

Que sait-on ?

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L'affaire remonte au 15 février 2025. Ce jour-là, la Major Crime Investigation Team (MCIT) avait effectué une opération dans les locaux de My Holidays, à Pointe-aux-Canonniers, entreprise dirigée par Josian Deelawon. Les policiers avaient découvert quatre valises et un sac contenant des espèces, en roupies et en devises étrangères. Le montant total avait été estimé à près de Rs 114 millions.

Josian Deelawon avait alors déclaré que les valises appartenaient à Pravind Jugnauth. Les enquêteurs doivent notamment établir d'où venaient ces fonds et qui en avait la garde. L'enquête vise ainsi à confronter les déclarations recueillies aux éléments matériels saisis lors des perquisitions.

Les sept Cartier et Rolex retrouvées dans des coffres-forts et des bagages saisis chez My Holidays constituent un autre volet des investigations. La question de savoir si elles appartiennent à Kobita Jugnauth demeure donc au coeur des vérifications.

Les enquêteurs s'intéressent également à une valise découverte au domicile de Nitish Oomah, Chief Financial Officer de My Holidays, à Terre-Rouge. Celle-ci contenait notamment un visa britannique valable jusqu'en janvier 2030 ainsi qu'un formulaire d'immigration au nom de Kobita Jugnauth. Ces documents figurent parmi les éléments que les enquêteurs cherchent à replacer dans le contexte général de l'affaire.

La FCC poursuit ses recoupements afin de déterminer si les sommes d'argent, les montres et les documents saisis permettent d'établir des liens entre les différentes personnes concernées.

À la sortie des locaux de la FCC, Me Raouf Gulbul n'a pas non plus souhaité commenter l'interrogatoire de sa cliente. Aux journalistes, il a lancé comme une pirouette : «Elle n'a pas oublié ses lunettes aujourd'hui», en référence à une précédente convocation. Plus qu'à espérer en savoir plus à l'issue de sa prochaine audition, le 14 octobre.