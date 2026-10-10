Ile Maurice: Karl Elysée remet son téléphone et sa carte SIM aux enquêteurs

«Mon client n'a rien à se reprocher», affirmait Me Akil Bissessur hier, vendredi, après l'audition «under warning» et filmée de Jean Karl Elysée, à la Financial Crimes Commission (FCC). L'ancien conseiller au bureau du Premier ministre a été entendu pendant plus de quatre heures dans le cadre de l'enquête sur l'enregistrement audio faisant état d'une demande présumée de Rs 350 millions en marge de l'affaire Mamy Ravatomanga.

À la sortie, Me Bissessur a indiqué que son client avait été convoqué dans un court délai et que l'audition avait été reportée à la demande de la défense. «Mon client a répondu à des questions sur quatorze pages», a-t-il soutenu, affirmant que Jean Karl Elysée entend collaborer avec les enquêteurs.

À des fins de vérifications, l'ancien conseiller a remis son téléphone portable ainsi que sa carte SIM à la FCC. Les enquêteurs procéderont aux examens nécessaires, alors que l'origine et le contenu de l'enregistrement restent au centre des investigations.

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La bande sonore, remise aux autorités par Nasser Beekhy, comporte une conversation attribuée à Jean Karl Elysée et à David Jean Christian Thomas, présenté comme un proche collaborateur de l'homme d'affaires malgache. Les propos enregistrés feraient référence à une somme de Rs 350 millions. Ces allégations n'ont toutefois pas été établies, et Jean Karl Elysée les conteste.

L'enquête a également pris une dimension internationale. En septembre, deux enquêteurs de la FCC se sont rendus en France pour effectuer des vérifications auprès de la personne présentée comme détentrice de l'enregistrement original.

Jean Karl Elysée avait auparavant déposé une plainte au Central Criminal Investigation Department (CCID) concernant la circulation de cette bande sonore. Il avait également démissionné de son poste de conseiller. Il sera de nouveau convoqué à une date à déterminer et à confirmer par la FCC.