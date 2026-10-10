Ile Maurice: Triathlon - Tiffany Piat au sommet en youth

Trois Mauriciens -- Rémi Samouilhan, Keira Rajabalee et Tiffany Piat -- étaient en action, hier, dans la catégorie youth (16-17 ans) à Hurghada, en Égypte. C'est Tiffany Piat qui a remporté l'or sur la distance super sprint (400 m de natation, 11 km de vélo et 2,5 km de course à pied). Et ce, 13 ans après que Mat- tias Mongelard soit monté sur la première marche du podium dans cette même catégorie, à Agadir, Maroc (25 mai 2013).

«Je suis super fière de représenter Maurice et cela me fait plaisir de remporter les Championnats d'Afrique aujourd'hui. Je suis heureuse d'être licenciée de la FMTri. Cela me permettra de participer à d'autres compétitions en Afrique», a confié Tiffany Piat quelques instants après avoir franchi la ligne d'arrivée en 0:39:32.

Tiffany Piat quelques instants avant l'épreuve de natation.

Pour rappel, Tiffany Piat avait décroché la médaille d'argent à l'Africa Triathlon Junior Cup (organisée par la Fédération mauricienne de triathlon) le 14 juin dernier à Blue-Bay. «La FMTri comptait sur Tiffany Piat après avoir vu sa performance réalisée à la Coupe d'Afrique junior en juin dernier chez nous. Cela a payé», souligne Alain St-Louis, président de la FMTri.

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Selon ce dernier, la Mauricienne a maîtrisé son sujet tout au long de l'épreuve, bien qu'elle soit sortie de l'eau à la 5e place. «Elle a par la suite rattrapé les autres en cyclisme pour faire la différence. Elle avait une avance confortable sur ses adversaires en quittant la transition pour s'élancer sur le parcours de course à pied. J'étais confiant qu'elle ramènerait l'or», ajoute Alain StLouis, qui estime qu'il faut continuer à mieux encadrer les triathlètes de la catégorie youth avant leur passage chez les juniors. Cela dit, Rémi Samouilhan s'est classé 14e chez les garçons avec un temps de 0:40:45 (Super Sprint 16-17-20 participants). Chez les filles, Keira Rajabalee n'est pas montée sur le podium mais n'en était pas loin (11 partantes). Elle a pris la 4e place en 0:42:14.

Rémi Samouilhan, Keira Rajabalee, Alain St-Louis et Tiffany Piat.

Ce samedi, Adrien Toulet (U23) ainsi que Rémy Gérard et Laurent L'Entêté (Élites) seront en action sur la distance standard (1 500 m de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied). Dimanche, Maurice prendra part au relais mixte, épreuve dans laquelle 7 pays seront engagés. «J'attendrai les résultats finaux samedi pour décider de la composition de l'équipe», soutient Alain St-Louis. A noter qu'Antonio Fernández Arimany, président de World Triathlon ainsi que Gergely Markus, Sport Director à World Triathlon, étaient présents à cette compétition en Egypte.