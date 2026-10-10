Ile Maurice: L'importance d'être écoutée, comprise et entourée

Depuis 2002, Link to Life accompagne les personnes touchées par le cancer à Maurice. Initiée par un groupe de volontaires, l'ONG place l'humain au coeur de son action, en offrant écoute, soutien et réconfort. Smita Seetulpersand, travailleuse sociale, nous parle des missions qui font l'essence de cette association.

Souvent vécu comme un véritable bouleversement, l'annonce d'un cancer est une épreuve difficile pour la personne concernée, mais aussi pour ses proches. Link to Life se présente comme un espace d'écoute, d'échange et de réconfort tout au long du parcours. A travers diverses initiatives, l'ONG favorise le bien-être, aide à maintenir le lien social et apporte un soutien concret au quotidien. Parallèlement, le dépistage précoce est au coeur de ses actions, tandis que sa mission de sensibilisation auprès du grand public ne s'arrête jamais : il s'agit de briser les tabous et d'encourager chacun à être plus attentif à sa santé.

La force du collectif

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Parmi les différentes actions de Link to Life, celles qui semblent toucher le plus les femmes sont souvent les moments où elles peuvent simplement se retrouver, échanger et se sentir entourées. «Les activités comme la zumba, le crochet, la sophrologie, les séances de nutrition ou encore les activités de beauté leur permettent de prendre un peu de temps pour elles, de penser à autre chose et de retrouver des moments de plaisir malgré les difficultés liées à la maladie,» souligne Smita Seetulpersand. En effet, ces moments de rencontre sont précieux, car les échanges permettent de se rendre compte que l'on n'est pas seule dans ce parcours.

Participer à une activité, discuter autour d'un café ou simplement passer un moment avec d'autres personnes, sont autant de petites choses qui peuvent avoir une grande valeur. «Voir une femme retrouver le sourire, reprendre confiance en elle ou simplement retrouver un peu de légèreté dans son quotidien représente une grande satisfaction pour Link to Life,» nous dit Smita.

Pour mieux encadrer ses bénéficiaires et leur faciliter le quotidien, l'ONG propose notamment un service de transport gratuit afin d'accéder plus facilement aux soins. Pour celles qui ont subi une mastectomie, Link to Life met à leur disposition des prothèses mammaires, ainsi que des soutiens-gorge adaptés. Par ailleurs, des séances de beauté sont également proposées pour que les femmes s'accordent une parenthèse de bienêtre. Mais au-delà des prothèses et des soins de beauté, «nous voulons surtout leur redonner confiance et leur rappeler que leur féminité ne se résume pas à leur corps. Notre plus grande satisfaction est de voir une femme reprendre confiance en elle, retrouver le sourire et repartir avec le sentiment qu'elle peut continuer à avancer, avec force et dignité,» précise Smita.

Dépistage précoce

«Ces dernières années, nous constatons une augmentation du nombre de femmes diagnostiquées d'un cancer du sein,» nous dit-on au sein de l'association. Parallèlement, elles sont plus nombreuses à se tourner vers Link to Life pour bénéficier de ses services et de son accompagnement. «C'est pour nous un véritable honneur de pouvoir être à leurs côtés durant cette période importante et parfois difficile de leur vie,» souligne Smita.

Sur le terrain, la travailleuse sociale constate également que la sensibilisation au cancer du sein progresse et que de nombreuses femmes sont aujourd'hui davantage conscientes de l'importance du dépistage. Cependant, certaines difficultés persistent. Dans certaines régions, des femmes hésitent encore à venir se faire dépister, principalement par peur du résultat et de la possibilité d'entendre une mauvaise nouvelle. Parce que le dépistage est l'un de ses chevaux de bataille, Link to Life tient à rappeler à toutes les Mauriciennes, qu'il ne faut pas attendre l'apparition de symptômes pour penser à leur santé. L'association propose ainsi le dépistage précoce et invite chaque femme à venir se faire dépister, même lorsqu'elle se sent bien.

Le Pink Promise

Cette année, à l'occasion de Pink October, Link to Life lance une initiative différente et profondément personnelle : le Pink Promise. Le concept : inviter chacun à se regarder dans un miroir et à faire une promesse pour sa santé et son bien-être. Cela peut être une promesse de mieux prendre soin de sa santé mammaire, de prendre davantage soin de soi ou encore d'encourager une personne que l'on aime à se faire dépister.

«Pour donner vie à cette initiative, nous invitons les entreprises et organisations à installer un Pink Promise Wall, avec un miroir au centre, où employés, visiteurs et clients pourront inscrire leur promesse sur un post-it rose et l'ajouter au mur. Au fil du mois, ces promesses formeront un joli rappel collectif de l'importance de prendre soin de soi et de sa santé,» nous explique-t-on au sein de Link to Life. Parce que parfois, la sensibilisation commence simplement par un miroir, un moment pour soi et une promesse.