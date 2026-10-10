Congo-Brazzaville: Londres - L'ambassade du pays renforce ses liens avec la diaspora

L'ambassade de la République du Congo au Royaume-Uni a rencontré, le 3 octobre à Londres, les ressortissants congolais établis dans ce pays, à l'occasion d'une célébration en différé de la Fête nationale du 15 août.

L'ambassade de la République du Congo à Londres a organisé, le samedi 3 octobre 2026, une rencontre avec les membres de la diaspora congolaise au restaurant Tumba Grill. Cette initiative visait à consolider les relations entre la mission diplomatique et les ressortissants congolais établis au Royaume-Uni, dans un esprit de fraternité, de dialogue et de patriotisme.

La rencontre a été présidée par Émeric Cibaly, chargé d'affaires de l'ambassade, en présence des membres de la mission diplomatique, des représentants de la coordination de la communauté congolaise, de plusieurs ressortissants établis dans le pays et des amis de la république du Congo.

Parmi les participants figurait Chancel Soumah, Miss Pride Of Africa UK 22 et présidente de l'association La Guinéolose. Elle a récemment pris part à une délégation de Congolais de la diaspora, initiée par le ministre Constant-Serge Bounda et reçue, le 21 août dernier, par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, à sa résidence de Mpila, à Brazzaville.

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Cette rencontre, organisée dans le prolongement des festivités marquant la Fête nationale, a permis aux autorités diplomatiques de renouer le contact avec la communauté congolaise. Elle a également constitué un cadre d'échanges sur l'importance du maintien des liens entre la république du Congo et ses ressortissants vivant à l'étranger.

La cérémonie a débuté par une prière dite par le père Christopher Ngolele, suivie du mot de bienvenue du chargé d'affaires. Émeric Cibaly a remercié les participants pour leur présence et salué leur mobilisation, tout en soulignant l'intérêt de multiplier les occasions de rencontre entre la mission diplomatique et la diaspora.

La séquence protocolaire s'est poursuivie par l'exécution des hymnes nationaux de la République du Congo et du Royaume-Uni, avant un toast en l'honneur du pays d'origine et de sa diaspora. Une photo de famille a ensuite marqué ce moment de rassemblement.

Au-delà de son caractère commémoratif, l'activité a accordé une place importante aux échanges directs.

Autour d'un repas composé essentiellement de spécialités de la gastronomie congolaise, le chargé d'affaires, accompagné des membres de l'ambassade, a fait le tour des tables pour saluer les convives et échanger avec eux.

Ces discussions ont notamment permis de recueillir les préoccupations et les attentes des ressortissants présents. Elles s'inscrivent dans la volonté de la mission diplomatique de renforcer sa proximité avec la communauté congolaise et de favoriser un dialogue régulier avec les compatriotes établis au Royaume-Uni.

À la clôture de la rencontre, Émeric Cibaly a exprimé sa gratitude aux membres de la mission diplomatique pour leur contribution à l'organisation de l'activité. Il a également remercié le couple Lopez et l'équipe du restaurant Tumba Grill pour leur accueil et leur disponibilité.

La rencontre a pris fin à 20 heures dans une atmosphère fraternelle et conviviale. Elle a témoigné de l'importance accordée au rapprochement entre la représentation diplomatique congolaise à Londres et les ressortissants établis au Royaume-Uni, dans la perspective de consolider durablement leurs relations.