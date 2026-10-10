Afrique: 5e édition de la Conférence africaine des start-up du 5 au 7 décembre prochain à Alger

ALGER — Le ministère de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises a annoncé, vendredi, l'organisation, du 5 au 7 décembre 2026, de la 5e édition de la Conférence africaine des start-up (ASC 2026), sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Dans une vidéo promotionnelle, le ministère a indiqué que cet événement, qui se tiendra au Centre international de conférences (CIC) à Alger, sous le thème "DEEPTECH : le véritable défi", regroupera des entrepreneurs, des investisseurs et des innovateurs, ainsi que des décideurs, dans le but d'explorer les perspectives de l'entrepreneuriat et du développement technologique sur le continent.

Cette manifestation technologique dédiée à l'innovation en Afrique devrait attirer plus de 25.000 participants, ainsi que 40 délégations ministérielles et 150 investisseurs, ajoute la même source.

Pour la première fois, cette édition relèvera un nouveau défi, en organisant le concours du Prix des start-up technologiques africaines, qui primera trois lauréats parmi des centaines de candidats issus de différents pays du continent.

Le ministère a annoncé l'ouverture des inscriptions à cet évènement via le lien : https://africanstartuoconference.org/.