Afrique: L'Algérie surclasse la Centrafrique (8-0)

ALGER — La sélection algérienne féminine de football, a surclassé son homologue centrafricaine 8-0 (mi-temps : 4-0), en match disputé vendredi soir au stade olympique du 5-Juillet d'Alger, comptant pour le deuxième tour (aller) des qualifications aux Jeux olympiques JO-2028 de Los Angeles.

Les buts des Algériennes ont été marqués par Ndoumba (21', c.s.c), Dafeur (27'), Boussaha (30'), Bekhaled (36'), Naïli (51'), Belloumou (68'), Bendris (80') et Bahlouli (90').

Avec ce net avantage, les joueuses du sélectionneur national Farid Benstiti, disputeront la seconde manche avec plus de sérénité, programmée également au stade du 5-Juillet, mardi prochain à 18h00.

Pour cette double confrontation, le sélectionneur national Farid Benstiti a retenu 26 joueuses.

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Ces deux rendez-vous face à la République centrafricaine, interviennent deux mois après leur qualification historique pour la Coupe du monde 2027 au Brésil, obtenue à la faveur de leur troisième place lors de la CAN-2026.

Cette performance leur a permis de valider leur présence au rendez-vous mondial du Brésil, prévu du 24 juin au 25 juillet 2027 pour la première fois de leur histoire, et qui constitue un nouveau repère dans la progression du football féminin algérien.

35 sélections africaines sont engagées dans cette campagne qualificative, qui se déroulera en cinq tours et s'étalera jusqu'au 4 décembre 2027.

Au terme de ce parcours, les deux sélections finalistes décrocheront les deux billets attribués à la zone CAF pour le tournoi olympique de football féminin de Los Angeles 2028, prévu du 11 au 29 juillet 2028.