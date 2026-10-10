Algérie: Le partenariat au coeur de la promotion des destinations touristiques

ANNABA — Les participants à la 5ème édition du Salon international du tourisme et des services "Annaba Siaha 2026", dont les activités se poursuivent à l'hôtel Sheraton d'Annaba, ont souligné, vendredi "l'importance de cet événement professionnel dans l'échange d'expériences, le renforcement du partenariat entre les opérateurs touristiques algériens et leurs homologues étrangers, ainsi que l'examen des opportunités de coopération pour le développement des services touristiques et la promotion des destinations".

Cet événement vise à "réunir les différents acteurs du secteur du tourisme, tels que les agences de voyages et de tourisme, les établissements hôteliers, les entreprises de transport et les gestionnaires de destinations touristiques, offrant ainsi des opportunités de contact direct, d'établissement de partenariats, d'exploration des domaines de coopération et d'échange d'expertises professionnelles entre les participants algériens et leurs homologues étrangers", a déclaré, le commissaire du Salon, Mohamed Seddik Dida, à l'APS.

De son côté, Ramzi Belbel, directeur d'une agence de voyages de l'est du pays, a estimé que le renforcement de la coopération entre les agences nationales et leurs homologues étrangères permet de développer des programmes touristiques diversifiés, d'améliorer les services fournis aux touristes et de tirer profit des expertises en matière de marketing et de gestion touristique.

De même, le représentant d'une entreprise de services touristiques et d'Omra du Royaume d'Arabie saoudite, Sami Naïf, a souligné l'importance de la participation à ce salon pour renforcer la communication avec les agences algériennes, examiner les opportunités de coopération, développer les programmes touristiques et diversifier les services proposés aux clients.

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Pour sa part, le directeur général d'un hôtel à Tabarka (Tunisie), Taïeb Zouairi, a mis en avant l'importance du marché algérien pour les opérateurs touristiques tunisiens, soulignant que le salon "constitue une opportunité de faire connaître les atouts touristiques et les infrastructures hôtelières tunisiennes, tout en consolidant les relations professionnelles avec les opérateurs algériens".

Dans le même contexte, un responsable du complexe Hammam Bourguiba (Tunisie) a précisé que la participation continue au salon d'Annaba "reflète l'importance de cette manifestation dans la consolidation des relations professionnelles avec les opérateurs algériens ainsi que la présentation des services hôteliers et des offres touristiques".

La 5ème édition du salon international "Annaba Siaha 2026", dont les travaux se clôtureront demain samedi est marqué par la participation d'entreprises et de professionnels du secteur issus de plusieurs pays arabes et étrangers.

Son programme comprend des rencontres professionnelles entre opérateurs, ainsi que des présentations visant à faire découvrir les potentialités naturelles, culturelles et historiques de la wilaya d'Annaba et des wilayas limitrophes.