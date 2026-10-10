Algérie: La sélection algérienne en stage à Kazakhstan

ALGER — La sélection nationale de lutte, catégorie seniors, s'est envolée ce vendredi à destination d'Astana, capitale du Kazakhstan, pour effectuer un stage du 10 au 23 octobre courant, en prévision des Championnats du monde, prévus du 24 octobre au 1er novembre 2026, a indiqué la Fédération algérienne des luttes associées (FALA).

Ce stage se déroulera à l'Académie internationale de lutte, relevant de la Fédération kazakhe de lutte, au sein de l'université sportive d'Astana. Il s'inscrit dans le cadre du programme de préparation établi pour la sélection nationale, avec pour objectif d'améliorer la condition physique et les capacités techniques des lutteurs avant le rendez-vous mondial, précise l'instance fédérale dans un communiqué.

La délégation algérienne est composée de lutteurs engagés dans les trois disciplines, à savoir la lutte gréco-romaine, la lutte libre et la lutte féminine, ainsi que des membres des staffs technique et médical.

En lutte gréco-romaine, la sélection nationale comprend Abdelkrim Fergat (60 kg), Abdeljabbar Djebari (63 kg), Fayçal Benferdj (67 kg), Chawki Doulache (77 kg), Bachir Sid Azara (87 kg) et Fadi Rouabah (97 kg), sous la conduite de l'entraîneur Mezzouz Ben Djadaâ.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En lutte libre, les couleurs nationales seront défendues par Mouad Chibani (57 kg), Oussama Laaribi (65 kg), Abdelkader Akal (79 kg) et Fateh Benferdjallah (86 kg), sous la direction de l'entraîneur Mohamed Boudraâ.

En lutte féminine, la sélection algérienne sera représentée par Ibtissam Doudou (50 kg), Chaïma Chebila (53 kg) et Achouak Djamila Tekouk (57 kg), sous la supervision de l'entraîneur Mustapha Ben Chaâbane.

Le staff médical accompagnant la délégation comprend le kinésithérapeute Mohamed Bouziane.

A travers ce stage, la sélection nationale entend renforcer la préparation physique et technique de ses athlètes en vue de représenter dignement l'Algérie lors de cette échéance mondiale, avec l'ambition de réaliser de bons résultats et de faire honneur à la lutte algérienne sur la scène internationale.

Pour rappel, les lutteurs de la sélection nationale ont réalisé des performances honorables la semaine dernière lors de leur participation au tournoi international "Force des traditions", organisé en Russie, en décrochant sept médailles, dont deux en or.