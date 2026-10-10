Algérie: Le RC Kouba solide leader, l'USM Annaba déroule

ALGER — Le RC Kouba a confirmé son statut de sérieux prétendant à la montée en Ligue 1 de football en battant l'USM El Harrach (4-0) dans le derby algérois, disputé jeudi, dans le cadre de la quatrième journée de Ligue 2 amateur, ayant vu l'USM Blida et l'USM Annaba garder le rythme, en sortant eux aussi victorieux de leurs chaudes empoignades, respectivement contre l'ESM Koléa (1-0) et l'US Chaouia (3-0).

C'est cependant le précieux succès du Raed face au voisin harrachi qui a le plus retenu l'attention des puristes, ce week-end, particulièrement par l'ampleur de son score, car très peu de pronostiqueurs avaient tablé sur un succès aussi large des Vert et Blanc : les seuls à avoir réussi un sans-faute jusqu'ici, avec quatre belles victoires en autant de matchs, dont une contre l'autre voisin, le NA Hussein Dey.

Des résultats probants, qui permettent au RCK de trôner seul en tête du Groupe Centre-Ouest, avec douze points, soit deux longueurs d'avance sur son premier poursuivant au classement général, l'USM Blida, restée au contact après son succès dans le derby contre l'ESM Koléa (1-0).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Autres bonnes opérations dans ce groupe, celles de l'ASM Oran et du GC Mascara, vainqueurs l'un comme l'autre en déplacement, respectivement chez la JSM Tiaret (1-0) et le WA Mostaganem (0-1), réalisant au passage un joli bond au classement, particulièrement "Le Ghali", qui monte sur la troisième marche du podium, avec huit points.

De son côté, le WA Tlemcen est allé chercher un bon résultat nul (0-0) de son périlleux déplacement chez l'ancien pensionnaire de la Ligue 1 Mobilis, le MC El Bayadh, au moment où le NA Hussein Dey, réduit à dix, a dû s'incliner (3-2) chez le promu l'IRB Sidi M'Hamed Benali.

Enfin, le nouveau promu JS Taghit a attendu cette quatrième journée pour engranger son premier point en Ligue 2, après s'être neutralisé à domicile avec l'ES Mostaganem (1-1).

Annaba garde le rythme

Dans le Groupe Centre-Est, l'USM Annaba est sorti victorieux de son duel face l'US Chaouia (3-0). Une large et précieuse victoire, qui lui permet de s'emparer de la tête du classement avec neuf points, et avec une longueur d'avance sur son premier poursuivant, le MSP Batna, qui l'a difficilement emporté contre le CR Béni Thour (2-1). Une quatrième défaite en autant de matchs pour ce club du Sud, qui reste lanterne-rouge.

Même le deuxième club batnéen, le CAB, a réussi une assez bonne affaire, en décrochant un précieux point de son déplacement chez le NC Magra (0-0), alors que l'AS Khroub (5e/6 pts) a marqué le pas ce week-end, en se faisant accrocher à domicile par le NRB Teleghma (2-2).

Le MO Constantine a réussi pour sa part à ramener un précieux point de son déplacement chez l'IRB Nezla, alors que la JSD Jijel continue de broyer du noir en ce début de saison, en concédant une nouvelle défaite. Cette fois, chez le NRB Béni Oulbane (2-0), ce qui la maintient à l'avant-dernière place du classement avec une seule unité au compteur.

Les péripéties de cette quatrième journée se poursuivront samedi, avec le déroulement du Derby entre la JS Azazga et le MO Béjaïa à 15h00.

A noter le report à une date ultérieure des matchs RC Arbaâ - MC Saïda et Paradou AC - JSM Skikda. Dans le cas du RCA, c'était pour des raisons administratives, alors qu'en ce qui concerne la JSMS, c'était suite au décès de son joueur Aymen Chehmat, des suites d'une longue maladie.