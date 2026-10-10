Madagascar: Week-end à Mahajanga - Embarras de choix

Ville côtière dynamique, Mahajanga s'anime au rythme de nombreuses activités sportives, écologiques et festives tout au long du week-end. Depuis hier soir, la ville de Mahajanga vit au rythme de l'événement musical majeur « Majunga Vibes » avec l'artiste Zily. Les intéressés ont assisté à une grande soirée tropicale et à un show en live de la star Zily dans un cadre d'exception face à la mer, à l'hôtel-restaurant Les Roches Rouges.

Le tarif de la première soirée était de 150 000 ariary par personne en prévente et de 180 000 ariary sur place. Ce soir, « Majunga Vibes » se poursuit avec un concert grand public au complexe sportif de Mahajanga, à partir de 19h00. Pour cette deuxième soirée, le billet coûte 25 000 ariary en prévente et 30 000 ariary sur place. Par ailleurs, les férus de trail et de randonnée peuvent participer aux parcours d'entraînement régulièrement organisés par Majunga Running.

Ce samedi, Majunga Running organise un carnaval et une marche à l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale. Le départ est prévu à 6h30 devant l'hôtel de ville. Les participants sont invités à porter un haut blanc et un pantalon noir ou un jean, agrémentés d'un ruban vert ou d'un foulard.

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Les amoureux de la nature peuvent également opter pour une randonnée à Ambanjabe, à 25 km de Mahajanga, sur la RN4. Ce site touristique, apprécié pour son calme et son air pur, se distingue notamment par sa piscine naturelle et attire de nombreux visiteurs.

Les soirées gourmandes contribuent également à l'animation de Mahajanga. Ce week-end, l'hôtel-restaurant Coco Lodge, à Mahajanga Be, propose une dégustation suivie d'un dîner autour de la piscine, accompagné d'un défilé de mode.

D'autres restaurants de la ville proposent des menus variés et savoureux. La plupart disposent également d'une piscine. À l'hôtel Vatobe, à Antsahavaky, les cabarets et les karaokés en live commencent dès vendredi soir et se poursuivent pendant le week-end, à partir de 18h.