Madagascar: Anosiala - Le jazz offre une parenthèse aux jeunes délinquants

Un concert de jazz organisé au centre de rééducation de Mandrosoa a offert aux jeunes pensionnaires un moment de joie, de partage et de considération.

La musique franchit les murs et rapproche les générations. Hier, le centre de rééducation et pénitentiaire de Mandrosoa, à Anosiala, a accueilli un concert de jazz destiné aux jeunes pensionnaires. Organisée dans le cadre de la 36e édition du festival Madajazzcar, avec l'accompagnement de l'ambassade de Suisse, cette initiative avait pour objectif de leur offrir un moment musical.

Pour cette représentation, le groupe Tahiry Andriamanoro Trio a mis le jazz à l'honneur. Composé de Tahiry Andriamanoro à la batterie, de Boka au clavier et d'Iosefa à la basse, le trio a revisité à sa manière plusieurs morceaux, dont le titre « Io any izy » de Lolo sy ny tariny, dans une version jazz, et interprété « Bakoly », une composition de Tahiry.

Visiblement heureux de partager ce moment musical, les jeunes pensionnaires ont accueilli cette initiative avec enthousiasme. La rencontre ne s'est pas limitée à un concert donné devant eux : certains jeunes ont également participé à l'animation musicale. Ce rendez-vous leur a ainsi permis de prendre part à une expérience artistique collective.

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« Personne ne peut prétendre connaître véritablement un pays sans avoir vu ses prisons », disait Nelson Mandela. Une pensée qui rejoint la démarche de Jackie Ranarison, président du comité d'organisation du festival Madajazzcar.

Espace

« Notre objectif est d'apporter de la joie à ces jeunes et de leur témoigner de la considération à travers la musique », explique-t-il. Au-delà du concert, cette initiative entend offrir aux pensionnaires un espace pour développer leurs capacités et préparer leur réinsertion sociale. « La culture peut franchir les frontières et créer des liens entre les personnes », souligne-t-il.

Cette volonté de rapprocher les personnes par la musique se prolonge avec le podium de clôture de Madajazzcar 2026, prévu ce jour à partir de 14 heures sur le parvis de l'hôtel de ville d'Analakely. Jusqu'au coucher du soleil, plusieurs artistes locaux et invités internationaux se succéderont sur scène, parmi lesquels Soa Hary, Joro J Project, Vahandanitra, Silo Trio, Mamory Jazz Band, Muthaiga Three feat. Eddie Grey, Bandy Baraka Big Band et Monika Njava & Friends. En entrée libre, ce rendez-vous invite les amateurs de jazz et le grand public à partager un après-midi musical en plein air.