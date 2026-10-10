Gabon: Lébamba - Les sages-femmes formées au dépistage précoce des cancers féminins

9 Octobre 2026
Gabonews (Libreville)
Par Wilfried Mombo Ngoulou

Renforcer les compétences du personnel soignant pour mieux prévenir les cancers féminins. C'est l'objectif d'une session de formation organisée ce jeudi 9 octobre 2026 au Centre médical de Lébamba, au bénéfice des sages-femmes de plusieurs localités de la province de la Ngounié.

Les sages-femmes de Lébamba, Mbigou, Nzenzélé et Malinga ont pris part à cette session de renforcement des capacités consacrée au dépistage précoce des cancers féminins.

Cette initiative vise à améliorer les connaissances et les pratiques des professionnelles de santé afin de favoriser une meilleure prise en charge des femmes.

Au coeur de cette formation figure la nécessité de renforcer la prévention et de promouvoir le dépistage précoce, notamment des cancers du sein et du col de l'utérus, qui constituent des enjeux majeurs de santé publique.

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L'acquisition de connaissances adaptées doit permettre aux sages-femmes de mieux sensibiliser les femmes, de les orienter vers les services de santé appropriés et de contribuer à une détection plus précoce des éventuelles anomalies.

La participation des professionnelles venues de plusieurs localités témoigne également de l'importance d'une approche de proximité en matière de santé féminine.

En première ligne dans le suivi de la santé maternelle et reproductive, les sages-femmes occupent en effet une place essentielle dans l'information, la prévention et l'accompagnement des femmes.

À travers cette initiative, le renforcement des compétences du personnel soignant apparaît comme un levier important pour améliorer l'accès à la prévention et encourager les femmes à recourir aux services de dépistage.

Car face aux cancers féminins, la sensibilisation, la prévention et le dépistage précoce demeurent des moyens essentiels pour sauver des vies.

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