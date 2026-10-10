Le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef Suprême des Forces de Défense et de Sécurité, Grand Maître des Ordres Nationaux, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, s'est rendu ce vendredi au Camp Capitaine Charles Ntchoréré, pour s'incliner devant la dépouille du Général de Brigade Guy Pamphile Mouissi, Commandant de l'École d'État-Major de Libreville, décédé à l'âge de 60 ans alors qu'il était encore en fonction.

Dans une atmosphère empreinte de solennité, de respect et de profonde émotion, le Chef de l'Etat a tenu à rendre personnellement un dernier hommage à cet officier général qui aura consacré une grande partie de son existence au service de la Nation et de ses Forces Armées.

En sa qualité de Grand Maître des Ordres Nationaux, le Président de la République a élevé, à titre posthume, le Général de Brigade Guy Pamphile Mouissi Au rang de Commandeur dans l'Ordre National de la Libération, saluant ainsi son parcours, sa loyauté, son sens élevé du devoir et les éminents services rendus à la Patrie.

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A travers cette distinction, c'est toute la Nation qui exprime sa reconnaissance à un homme dont la carrière militaire, exercée au Gabon comme à l'international, aura été marquée par le professionnalisme, la rigueur et la transmission des valeurs militaires aux jeunes générations.

Entouré du Vice-Président de la République, des membres du Gouvernement et des hauts responsables des Forces de Défense et de Sécurité, le Chef de l'État s'est recueilli avec déférence devant la dépouille de l'illustre disparu.

Au-delà du cérémonial militaire, cette présence du Président de la République traduit l'attachement de la plus haute autorité de l'Etat aux valeurs de fidélité, de reconnaissance et de solidarité envers celles et ceux qui ont consacré leur vie au service du Gabon.

Le Chef de l'Etat a également tenu à partager la douleur de la famille éplorée, à laquelle il a témoigné sa compassion et le soutien de la Nation.

Par cet ultime hommage, la République honore la mémoire d'un officier général, reconnaît une vie consacrée au devoir et rappelle que le service rendu à la Patrie demeure une valeur fondamentale de l'engagement militaire.