Afrique: CAN - La CAF envisage un retour à une édition tous les deux ans (Président)

Dakar — La Coupe d'Afrique des nations (CAN) pourrait continuer à se disputer tous les deux ans, a déclaré vendredi à Santa Maria, au Cap-Vert, le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, soulignant que l'instance continentale étudiait cette possibilité.

S'exprimant lors de la Conférence stratégique de la CAF, le patron du football africain a confirmé que plusieurs scénarios étaient actuellement à l'étude, écartant ainsi toute décision définitive sur la périodicité de la compétition.

"Nous examinons toutes les options, y compris le retour à une CAN tous les deux ans. Nous avons été très clairs", a-t-il déclaré, soulignant que la CAF entendait garder la maîtrise de ses orientations stratégiques, malgré les différentes annonces et discussions intervenues par le passé.

Le 20 décembre dernier, à la veille du coup d'envoi de la CAN 2025, Patrice Motsepe avait annoncé à Rabat que la compétition se tiendrait désormais tous les quatre ans à partir de 2028, contre un rythme biennal jusque-là.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le président de la CAF avait également annoncé la création d'une Ligue africaine des nations, réservée aux sélections nationales du continent. Cette nouvelle compétition vise notamment à améliorer le niveau du football africain et à générer davantage de revenus pour les fédérations et les acteurs du football.

Par ailleurs, Patrice Motsepe a confirmé le maintien de la CAN 2027 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, du 19 juin au 17 juillet 2027, malgré les défis liés aux infrastructures dans les trois pays hôtes