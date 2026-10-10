Sénégal: Kolda - Une association fait de l'éducation des filles son levier pour le développement local

Kolda — L'association "Save Our Girls" vise à faire la scolarisation et du maintien des filles à l'école le pilier central de ses actions pour impulser le développement socio-économique de la région de Kolda (Sud), a déclaré jeudi sa présidente Fama Dia.

"Quand on parlait de Kolda, on ne nous parlait que d'abandon et du taux de déperdition scolaire. Il fallait montrer cette belle image des femmes de Kolda et rendre service à notre communauté", a dit Fama Dia.

Elle s'exprimait lors d'une cérémonie de distribution de kits scolaires à plus de 250 élèves par son association à des bénéficiaires issus de familles démunies et de personnes handicapés.

Abordant le parcours et les engagements de sa structure, Mme Dia a souligné la nécessité de renverser le narratif habituel axé principalement sur l'abandon scolaire et les difficultés des jeunes filles dans la région de Kolda .

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Fondée sur l'idée qu'une femme instruite devient un moteur de progrès pour sa famille et sa communauté, l'association déploie depuis 2015 "des actions concrètes sur le terrain", selon sa présidente.

"Save Our Girls" compte aussi sur le soutien de la diaspora, de donateurs et de figures locales engagées telles que Amadou Diallo fondateur de l'association "Banounaba", pour multiplier les appuis aux élèves et étudiantes de la région de Kolda et d'autres localités du Sénégal.

"Chaque année, l'organisation distribue des kits scolaires ainsi que du matériel d'hygiène intime (serviettes et culottes hygiéniques) pour prévenir l'absentéisme et la baisse des performances scolaires des jeunes filles dans les écoles", a fait valoir Fama Dia.

"Au-delà de la réussite académique, l'association s'investit également dans le mentorat, le suivi rapproché des élèves et la lutte contre les fléaux sociaux, notamment les grossesses précoces et les violences basées sur le genre en milieu scolaire", a-t-elle expliqué.

"Une fille qui réussit pense d'abord à sa communauté et à ses parents. Si nous soutenons l'éducation des filles, nous pourrons régler une grande partie des problèmes communautaires de Kolda", a estimé Fama Diâ, réaffirmant son "engagement indéfectible" aux côtés des populations locales.