Sénégal: Transformation digitale des médias - Un spécialiste mise sur le changement des mentalités et du management

Dakar — La transformation digitale des médias dépasse le simple équipement technologique pour englober une évolution des mentalités, du management et des compétences de l'ensemble des équipes, a souligné, vendredi, le président de la Convention des jeunes reporters du Sénégal (CJRS), Mamadou Diagne.

"La transformation digitale, ce n'est pas une question d'iPhone, de MacBook ou d'Apple Watch, c'est une question de mindset", a-t-il notamment soutenu en faisant allusion à ce changement de mentalité.

Intervenant lors d'un panel consacré aux modèles économiques des médias face aux mutations, Mamadou Diagne a aussi expliqué que les mutations du secteur imposent aux entreprises de presse de repenser leur organisation et leurs méthodes de travail.

Ce panel organisé dans le cadre de la deuxième édition du Salon international des médias d'Afrique (SIMA) 2026 s'est aussi intéressé à l'émergence de nouveaux acteurs digitaux, à la nécessité d'une diversification des revenus, à travers la monétisation des plateformes, les abonnements, ainsi que les partenariats avec les créateurs de contenu,

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Selon le président de la CJRS, les habitudes de consommation de l'information ont profondément changé, lequel changement doit obliger les médias à adapter leurs pratiques et leurs stratégies pour rester en phase avec les attentes du public.

Mamadou Diagne indique que cette adaptation ne concerne pas uniquement les journalistes, mais l'ensemble des métiers qui composent une entreprise de presse, en citant les techniciens du son, les monteurs et les infographistes, entres autres.

Ouvrir les entreprises de presse à des compétences issues d'autres secteurs

"Toute l'architecture de ce média doit s'adapter aux nouvelles technologies", a-t-il insisté, déplorant le fait que la transformation digitale ne soit pas toujours intégrée dans une véritable stratégie de changement au sein des entreprises de presse sénégalaises.

S'appuyant sur son expérience à la Radiodiffusion télévision sénégalaise (RTS), il a évoqué les réticences initiales rencontrées lors de l'utilisation du téléphone portable pour produire et promouvoir des contenus, dans un environnement où les équipements traditionnels occupaient une place prépondérante.

Il a également mis en avant l'importance d'une vision claire et de l'engagement des équipes dirigeantes pour accompagner cette transition.

À ce titre, Mamadou Diagne a indiqué que le service digital de la RTS génère aujourd'hui des revenus qui permettent, selon lui, de couvrir les charges de l'équipe, désormais composée de plus de dix personnes.

Cette expérience montre, à ses yeux, que les médias peuvent développer des ressources propres grâce au numérique, sans attendre systématiquement de nouveaux investissements publics.

Le président de la CJRS a toutefois souligné que la diversification des revenus suppose également de former les équipes et d'ouvrir les entreprises de presse à des compétences issues d'autres secteurs.

M. Diagne a notamment appelé les médias à s'inspirer des créateurs de contenu, dont les méthodes de valorisation et de commercialisation des productions peuvent contribuer à renouveler les pratiques journalistiques.

"Le journaliste peut s'inspirer du créateur de contenu, parce que le créateur de contenu sait comment vendre son produit. C'est ainsi que le journaliste doit se réinventer", a-t-il conclu.