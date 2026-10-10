Sénégal: Les postiers invités à assumer leurs responsabilités dans la transformation de leur entreprise

Dakar — La transformation de la Poste devant aboutir à son redressement dépendra autant des décisions de l'État que de l'engagement de ses travailleurs, a souligné, vendredi, le ministre des Télécommunications et du Numérique, Samba Diouf, appelant les dirigeants et les agents de cette structure publique à assumer leurs responsabilités dans ce processus.

"Ce qui change La Poste, ce sont les postiers. Ce n'est pas le président de la République, ce n'est pas le Premier ministre, ce n'est pas moi", a notamment déclaré M. Diouf dont le département assure la tutelle technique de cette entreprise.

S'exprimant à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la poste, il a invité le management à définir une stratégie claire allant dans le sens de permettre à l'entreprise de reconquérir sa place dans la logistique et le commerce électronique.

Le ministre des Télécommunications et du Numérique a déploré le fait que les entreprises font plus confiance aux livreurs privés qu'aux services de La Poste.

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La directrice des services postaux, Ndeye Coumba Seck s'est aussi attardée sur la nécessité de moderniser le modèle économique de l'entreprise, en misant sur le numérique pour la digitalisation des services financiers, rappelant un conseil interministériel qui a été organisé dans ce sens.

Le secrétaire exécutif de la Conférence des postes des États d'Afrique de l'Ouest (CPEAO), Mohamed Lamine Diallo, a plaidé pour une coopération renforcée entre les administrations postales de la sous-région, ainsi que pour la mobilisation de financements et de partenariats public-privé en faveur de la relance de La Poste. Il a également appelé les postiers à transformer les ressources mobilisées en valeur économique.

Le ministre gambien des Communications et de l'Économie digitale, Lamin Jabbi, a aussi évoqué l'importance de la coopération ouest-africaine face aux mutations technologiques et économiques, invitant les pays de la région à unir leurs efforts pour mieux exploiter leur potentiel commun.

Le rôle de la poste dans la souveraineté, l'inclusion et l'innovation dans un contexte marqué par l'essor du commerce électronique et des services numériques ont été coeur de cette célébration qui a réuni des représentants d'institutions publiques et autres professionnels du secteur.