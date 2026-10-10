Sénégal: Le renouveau de La Poste passera par la valorisation de son maillage territorial, selon son directeur général

Dakar — Le Directeur général du groupe La Poste du Sénégal, Maguette Kane, a réaffirmé, vendredi à Dakar, sa ferme conviction que la relance et le renouveau de l'institution dépendront de sa capacité à transformer l'ensemble de son maillage territorial en un ensemble de services utiles, accessibles, innovants et générateurs de valeur.

"Le renouveau de la Poste passera par notre capacité à convertir pleinement le potentiel de notre réseau en service utile, accessible, innovant et créateur de valeur", a-t-il déclaré lors de la célébration de la Journée mondiale de la Poste, axée cette année sur le thème "Un seul réseau postal, des possibilités infinies".

Maguette Kane a appelé les agents à une prise de conscience collective face au contexte économique "exigeant et aux difficultés structurelles traversées par la société".

"Notre réseau présente des possibilités multiples. C'est précisément le sens de la diversification que nous avons engagée", a-t-il lancé.

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"Nous devons désormais regarder notre réseau, non pas seulement comme l'héritage d'une longue histoire, mais comme un formidable levier pour construire l'avenir", a-t-il soutenu.

Cette stratégie de relance repose sur l'étroite synergie entre son réseau de proximité, l'écoute citoyenne de ses agents et un maillage logistique connectant l'ensemble du territoire, a poursuivi le directeur général.

À cela s'ajoute désormais, selon lui, "l'impulsion numérique" qu'il a qualifiée de "pilier majeur" pour la valorisation des nouvelles solutions commerciales et financières de l'entreprise.

M. Niang a exhorté l'ensemble du personnel à se mobiliser, rappelant que la réussite de ce redressement exigeait d'aller au-delà des réformes structurelles pour ancrer le culte du résultat et l'initiative individuelle au quotidien des travailleurs.

Il a aussi invité le personnel à "retrouver et cultiver" la fierté d'appartenir à une institution qui favorise l'inclusion et maintient le lien entre les territoires.

Toutefois, le Directeur général a précisé que cette fierté devait être "en mouvement" pour pousser les agents à l'innovation et au dépassement de soi.

Disant mesurer les difficultés actuelles et les sacrifices consentis, il a lancé un appel solennel à une mobilisation collective.

Selon lui, la relance économique de l'entreprise publique "ne se fera pas avec quelques-uns", mais sera l'oeuvre de toute une communauté engagée autour d'une "culture du résultat".