Maroc: Andrew Rosemarine - Le Discours Royal au Parlement se démarque par la perspicacité du diagnostic et la lucidité de l'analyse

Le discours prononcé, vendredi, par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l'ouverture de la première session de la première année législative de la 12e Législature se distingue par la perspicacité de son diagnostic des mutations géoéconomiques, la lucidité de son analyse des défis nationaux et régionaux, ainsi que par la portée de sa vision stratégique pour l'avenir du Maroc, a indiqué Andrew Rosemarine, juriste international.

Dans une déclaration à la MAP, M. Rosemarine a souligné que le Discours Royal traduit une approche anticipative articulée autour de l'accélération des réformes, de la justice territoriale, de la valorisation du potentiel de la jeunesse et de la consolidation de partenariats fondés sur le respect mutuel et les intérêts partagés.

Au-delà de l'analyse des enjeux immédiats, le Discours Royal dessine les contours d'une ambition à long terme, à savoir d'inscrire le Royaume dans une dynamique de développement inclusif, de compétitivité accrue et de stabilité régionale, a estimé le juriste.

Dans ce contexte, il a relevé que le Souverain a mis l'accent sur la nécessité d'accélérer la mise en oeuvre d'une nouvelle génération de réformes et de grands projets afin de permettre au Maroc de s'adapter aux évolutions géo-économiques.

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La Vision Royale du développement du Maroc s'est toujours distinguée par sa perspicacité, a-t-il dit. À cet égard, le juriste britannique a souligné l'importance accordée, dans le Discours Royal, à la nécessité d'assurer une répartition plus équitable des ressources à l'échelle nationale, afin que la jeunesse marocaine puisse également bénéficier des perspectives de développement du Royaume.

M. Rosemarine a, par ailleurs, salué l'approche adoptée par le Souverain sur la question migratoire.

En annonçant que le Maroc entend présenter à ses partenaires un document exposant une vision stratégique claire et concrète, destinée à ouvrir la voie à une nouvelle orientation en faveur du co-développement, de la compétitivité économique et de la stabilité régionale, Sa Majesté le Roi souligne la volonté du Royaume de renforcer son rôle de partenaire fiable et écouté, a indiqué le juriste.