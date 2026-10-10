Sénégal: Dakar Dem Dikk - Modou Bara Gaye prend la direction générale, cap sur la multimodalité

9 Octobre 2026
Le Soleil (Dakar)

Dakar Dem Dikk a un nouveau patron. Dans un communiqué publié ce 09 octobre 2026, la société annonce que M. Modou Bara Gaye « a pris officiellement fonction en tant que Directeur Général de Dem Dikk SA ». Sa nomination intervient sur proposition du ministre des Transports Terrestres et Aériens, M. Lahat Ndiaye, et par décret du Président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

La communication précise que cette mission « est ancrée dans la Vision Sénégal 2050 », et « plus particulièrement son Objectif 3.5 », qui vise « un système de transport multimodal intégré ». Trois jalons sont fixés : Multimodalité : « Intégration totale DDD / TER / BRT avec le CETUD » ; Désenclavement : « Réponse à la demande des zones récemment urbanisées » ; Digitalisation : « Déploiement d'un paiement mobile fiable et d'une information voyageuse en temps réel », avec « un point d'attention particulier sur la cybersécurité ».

Les JOJ en ligne de mire

La nouvelle direction a déjà un rendez-vous à l'horizon : les Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026. « Le défi est simple », écrit la société : « L'Afrique accueille, Dakar célèbre et Dem Dikk transporte. »

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