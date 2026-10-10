Sénégal: Arnaque au Mobile Money - La Police nationale tire la sonnette d'alarme

Un lien reçu sur WhatsApp, une application qui promet un match en streaming ou un film gratuit, et c'est tout un compte Mobile Money qui peut se vider en quelques minutes. La Police nationale du Sénégal alerte la population face à une vaste campagne d'escroquerie qui s'appuie sur des logiciels malveillants.

Dans un communiqué de presse daté de ce vendredi 09 octobre 2026, la Direction générale de la Police nationale explique que des fraudeurs utilisent « des applications malveillantes ou des liens trompeurs » afin de voler « discrètement » les codes secrets des utilisateurs de services financiers mobiles.

Le mot clé est « discrètement ». La victime ne se rend compte de rien au moment où elle installe l'application ou clique sur le lien. Le piège se referme en silence, et le vol se découvre souvent trop tard, quand le solde est déjà à zéro.

Un compte détourné, des transferts indétectables

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Une fois les codes en leur possession, les escrocs passent à l'action. Selon la Police, ils « prennent le contrôle » des comptes Mobile Money de leurs victimes pour réaliser des transferts d'argent illicites, « indétectables », et ce directement depuis les téléphones des personnes visées.

Dans un pays où le Mobile Money est devenu un réflexe quotidien, pour payer, envoyer de l'argent à la famille ou régler des factures, la menace concerne potentiellement tout le monde, du commerçant du marché à l'étudiant.

Trois réflexes à adopter

Face à cette menace, les autorités appellent à « la plus grande vigilance » et résument leurs recommandations en trois consignes simples :

-Ne téléchargez aucune application d'origine douteuse, en particulier celles reçues via les messageries instantanées ou les réseaux sociaux ;

-Ne cliquez sur aucun lien suspect, qu'il parle de matchs, de films ou de « gains faciles » ;

-Ne donnez aucune suite à ce type de sollicitations.

Par ailleurs, la Police précise que ces appâts jouent sur des ressorts bien connus : la passion du sport, le divertissement gratuit, l'envie de gagner de l'argent sans effort. Ainsi, un message qui semble trop beau pour être vrai doit, plus que jamais, éveiller les soupçons.

Des enquêtes en cours

La Police cherche aussi à rassurer. Elle indique que « des investigations approfondies » sont actuellement menées par ses services compétents pour « traquer, identifier et interpeller » les auteurs de ces actes. Le communiqué ne donne ni bilan chiffré ni précision sur d'éventuelles arrestations.

Si vous pensez avoir installé une application suspecte ou cliqué sur un lien douteux, ne tardez pas : signalez-le rapidement aux autorités via les canaux ci-dessus. Prévenez aussi vos proches, car ces arnaques se propagent souvent par les contacts et les groupes de discussion.