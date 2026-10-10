Ile Maurice: L'art, nouvelle façon de raconter le patrimoine

À L'Aventure du Sucre, le patrimoine ne se regarde plus seulement : il se vit, se réinterprète et se réinvente. Fresques, musique, cinéma, ateliers participatifs et créations contemporaines investissent les jardins et les espaces du musée. Avec deux nouveaux rendez-vous consacrés à Jeanne Barret et à Museomix, le site de Beau Plan affirme sa vocation de lieu culturel vivant.

À L'Aventure du Sucre, l'histoire de la canne à sucre constitue le point de départ, mais certainement pas une frontière. Depuis plusieurs années, le site ouvre ses espaces à différentes formes de création, faisant dialoguer patrimoine, art contemporain et société. Une démarche qui permet de découvrir le lieu autrement, au fil des expositions, des performances, des ateliers et des projets participatifs.

«Nous avons toujours voulu que L'Aventure du Sucre soit davantage qu'un lieu où l'on vient voir un parcours muséal. C'est un lieu où l'on peut revenir, découvrir une exposition, écouter de la musique, voir un film, rencontrer un artiste ou simplement regarder autrement un espace que l'on croyait connaître,» souligne Edwige Gufflet, directrice générale de L'Aventure du Sucre.

Des oeuvres qui s'inscrivent dans le paysage

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La création contemporaine s'invite jusque dans les jardins. Plusieurs fresques réalisées par des artistes mauriciens et internationaux font désormais partie du paysage du site. Daphné Doomun y propose une interprétation inspirée de la biodiversité mauricienne, tandis que Joshila Dhaby explore la canne à sucre, la nature et le patrimoine. L'artiste français Jordane Saget, avec ses lignes graphiques fluides et entrelacées, transforme quant à lui le cheminement vers le musée en véritable expérience visuelle.

Créer ensemble

Le cinéma occupe également une place singulière dans cette programmation. Depuis cinq ans, des projections gratuites en plein air sont organisées dans les jardins du musée, en partenariat avec l'Institut français de Maurice et avec le soutien de Beau Plan. Familles, habitués et nouveaux publics s'y retrouvent autour de films abordant des thèmes tels que l'environnement, l'égalité des genres, la santé ou encore la justice sociale.

Pour Sandrine Marrier d'Unienville, responsable du développement culturel et de la communication, «notre programmation culturelle nous permet d'ouvrir L'Aventure du Sucre à d'autres formes de création et à d'autres publics.» L'enjeu est aussi de permettre aux artistes d'investir des espaces inattendus et de donner aux visiteurs de nouvelles raisons de revenir.

Jeanne Barret, une histoire hors du commun

Le prochain temps fort aura lieu le 22 octobre 2026, avec l'inauguration d'une exposition immersive consacrée à la botaniste Jeanne Barret, réalisée avec l'artiste mauricienne Joshila Dhaby.

Déployée sur près de 200 m², elle raconte le destin exceptionnel de cette femme qui, déguisée en homme, participa à l'expédition de Bougainville et devint la première femme connue à avoir accompli un tour du monde. Son histoire résonne particulièrement avec Maurice, où elle séjourna plusieurs années et poursuivit ses recherches botaniques.

Puis, du 12 au 14 novembre 2026, place à la deuxième édition de Museomix, organisée par l'Institut français de Maurice et le réseau international Museomix. Pendant trois jours, 25 participants - artistes, designers, médiateurs, profils techniques et créatifs - imagineront de nouvelles façons de faire dialoguer les publics avec l'histoire industrielle et le patrimoine de la canne à sucre.

«Notre ambition est de continuer à faire de L'Aventure du Sucre un lieu où notre patrimoine continue à être interrogé, interprété et partagé,» affirme Edwige Gufflet. Une vision où le patrimoine n'est jamais figé, mais demeure vivant parce qu'il continue à inspirer, surprendre et susciter la création.

L'Aventure du Sucre s'est associée à Link to Life, à travers la Fondation Terra, pour proposer une parenthèse artistique aux femmes accompagnées par l'association dans le cadre de Pink October. Animé par l'artiste Hafiza Jepaul, l'atelier a réuni une douzaine de participantes autour du flow arts et du poi, une discipline mêlant mouvement, coordination et expression.

À partir de tissus, elles ont confectionné leurs propres accessoires avant d'apprendre les gestes et de préparer une chorégraphie. Celle-ci a ensuite été présentée en musique lors d'une performance collective. Au-delà de l'activité artistique, l'initiative a créé un espace d'expression, de rencontre et de confiance. Une autre façon de sensibiliser au cancer du sein, en plaçant la créativité, le mouvement et le lien humain au coeur de l'expérience.