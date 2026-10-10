Afrique: Virement bancaires frauduleux - La Sgi Abco Bourse s'explique et rassure sa clientèle

La société de gestion et d'intermédiation (Sgi) Abco Bourse a publié un communiqué de presse concernant les virements bancaires frauduleux évoqués par la presse.

«À la suite d'informations parues dans la presse faisant état de virements bancaires frauduleux impliquant deux établissements bancaires de la place et mentionnant Abco Bourse, la Direction générale tient à apporter les précisions suivantes afin d'informer ses clients, partenaires et le public », a indiqué la Sgi.

Abco Bourse soutient n'avoir subi aucune attaque informatique et son système d'information n'a fait l'objet d'aucun piratage. Selon le communiqué, les vérifications effectuées à ce jour permettent également à Abco Bourse de préciser qu'aucune demande de virement ni aucune confirmation relative aux virements frauduleux évoqués dans la presse n'émane d'un membre de son personnel ou de ses systèmes de communication autorisés. «Par ailleurs, les fonds confiés à Abco Bourse par sa clientèle sont logés auprès d'un autre établissement bancaire de la place, et ce depuis plus de dix ans. Ils ne sont donc pas concernés par les opérations frauduleuses rapportées dans la presse », a rassuré la Sgi.

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Abco Bourse indique avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour préserver ses intérêts, ceux de sa clientèle et de ses partenaires, et collabore pleinement avec les établissements concernés ainsi qu'avec les autorités afin que les circonstances et responsabilités relatives à cette fraude soient établies.

Compte tenu de la sensibilité de l'affaire et des investigations en cours, Abco Bourse invite à la plus grande prudence dans la diffusion d'informations non vérifiées susceptibles de créer une confusion sur son rôle ou sa responsabilité. Abco Bourse se réserve le droit d'engager toute action appropriée, y compris judiciaire, à l'encontre de toute personne physique ou morale qui diffuserait sciemment des informations fausses ou manifestement inexactes portant atteinte à son image, à sa réputation ou à ses intérêts.

Abco Bourse rassure l'ensemble de sa clientèle et de ses partenaires sur la continuité normale de ses activités, l'intégrité de son système d'information et la sécurité des avoirs qui lui sont confiés.