La connexion des Trésors publics à plateforme interopérable de paiement instantané (Pi-Spi) constitue une nouvelle étape dans la digitalisation des paiements publics au sein de l'Uemoa.

Dans un communiqué de presse, la Bceao souligne que les Trésors disposent désormais d'un outil qui leur permet d'envoyer et de recevoir des paiements (salaires, bourses, subventions, impôts et taxes, etc.) quel que soit le compte du bénéficiaire ou de l'assujetti, et d'en assurer un suivi en temps réel.

A cet égard, informe la Bceao, le Trésor de la République de Côte d'Ivoire qui a satisfait à l'ensemble des exigences et normes de Pi-Spi exécute régulièrement des paiements de masse par l'intermédiaire de la Plateforme.

La Bceao ajoute qu'elle fournit une assistance constante aux autres Trésors publics de l'Union, en vue de leur intégration progressive à la Plateforme régionale.

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Pour les usagers, explique la Bceao, cette évolution ouvre la voie à des opérations financières avec l'Etat plus rapides, sécurisées et accessibles via Pi-Spi.

A travers Pi-Spi, la Bceao réaffirme son engagement en faveur d'une innovation au service de l'inclusion financière et de la modernisation des infrastructures de paiement, au bénéfice des acteurs économiques et des populations de l'Union.