Sénégal: JOJ 2026 - Validation d'un plan de mobilité entre les sites de compétition

Thiès — Les autorités administratives et l'ensemble des acteurs locaux de la région de Thiès ont validé, vendredi à Thiès, un plan de mobilité défini par le Conseil exécutif des transports urbains durables (CETUD) en vue d'assurer la fluidité du trafic entre les différents sites devant accueillir les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026.

Prévus du 31 octobre au 13 novembre, Les JOJ Dakar 2026 se tiennent sur trois sites principaux : Dakar, Diamniadio et Saly.

"Ce plan de mobilité a été présenté et approuvé, et nous avons tenu à l'approprier", a dit le gouverneur de Thiès, Saer Ndao, à l'issue d'une réunion de partage et de la validation.

Selon le chef de l'exécutif régional, le plan a fait l'objet de quelques observations, relatives, notamment, aux déviations qui doivent être aménagées pour permettre de renforcer la sécurité routière mais aussi la sécurité des populations.

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Il a insisté sur l'importance de mobiliser "toutes les parties prenantes" de ce plan de mobilité pour l'accompagner "avec beaucoup de célérité".

Le gouverneur parie également sur une "communication de proximité" dans une perspective de permettre à l'ensemble des populations de mieux comprendre ce plan de mobilité.

"Nous allons nous engager dans la phase la plus importante où chacun mettra du sien pour la réussite de ce plan de mobilité des JOJ", a assuré Saer Ndao.

Selon le directeur général du CETUD, Gora Sarr, une "démarche inclusive" impliquant l'ensemble des acteurs, a permis d'atteindre ces résultats qu'il fallait partager avec les autorités administratives.

"Il était important pour le ministère des Transports de réaliser des plans de mobilité notamment, des plans de transport et des plans de circulation, pour assurer la fluidité du trafic entre les différents sites de compétition", a-t-il poursuivi.

L'étape suivante consistera, la semaine prochaine, au déploiement des mesures à prendre, notamment les arrêtés ainsi que le dispositif opérationnel, en relation avec le Comité d'organisation des JOJ (COJOJ) pour rendre opérationnel le volet circulation et stationnement, a annoncé M. Sarr.

La rencontre a permis de recueillir les observations des autorités administratives et de l'ensemble des acteurs locaux, lesquelles observations seront intégrées dans la version stabilisée du plan de mobilité, indique-t-on.