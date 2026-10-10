Sénégal: Le passage de la flamme olympique à Fatick est une invite à 's'approprier les valeurs du sport' (Gouverneur)

Fatick — Le passage de la flamme olympique dans la région de Fatick (centre-ouest) est une invite à s'approprier les valeurs du sport et à construire des relations fondées sur la solidarité, le respect mutuel et l'amitié, a rappelé, vendredi, la gouverneure de cette circonscription administrative, Ngoné Cissé.

"La présence de cette flamme, symbole universel de paix, d'amitié, de fraternité, de respect et d'excellence est, en soi, une invite à s'approprier les valeurs du sport, qui nous enseignent qu'il faut vaincre nos limites, respecter l'adversaire, accepter la victoire comme la défaite avec dignité et surtout construire des relations fondées sur la solidarité, le respect mutuel et l'amitié", a-t-elle notamment dit.

Elle s'exprimait lors du passage de cette flamme des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 (JOJ Dakar 2026) dans la région, dans le cadre d'une tournée nationale placé sous le slogan "Pass the energy" (Transmettre l'énergie, en anglais), en présence de plusieurs autorités civiles, militaires, sportives de la région.

A cet effet, une cérémonie organisée au stade Massène Sène a permis de lever le voile sur un programme riche, mêlant sport, culture et éducation allant dans le sens de célébrer l'esprit olympique et la mobilisation autour des JOJ Dakar 2026 prévus du 31 octobre au 13 novembre.

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Dès son arrivée dans ce temple du football, la flamme a été remise par la gouverneure de région à l'ancien président du Comité national de gestion (CNG) de lutte, Alioune Sarr, natif de la ville.

Il s'en est sui une procession au niveau de quelques artères de la commune de Fatick qui a fait sortir des personnalités sportives et culturelles de la zone dont l'ancien ministre des Sports et de la Culture, Mbagnick Ndiaye.

Si les acteurs culturels ont rivalisé de talents pour mettre en lumière la diversité culturelle de la région, des sportifs ont, de leurs côtés, mis en exergue les potentialités sportives, en mettant en exergue les disciplines pratiquées dans la zone comme le basket-ball, le handball, les arts martiaux, le football, l'athlétisme, la lutte.

"Le sport est une formidable école de vie, car il contribue à l'éducation, à la discipline, à la santé, au développement personnel et au renforcement de la cohésion sociale. Cette flamme vous est donc particulièrement destinée, faites-en une source d'inspiration et d'espoir, chers jeunes", a fait valoir la gouverneure.

Ngoné Cissé a ainsi invité les jeunes à pratiquer davantage le sport et à faire des valeurs sportives des principes qui guident leur comportement au quotidien, en cultivant le respect, la persévérance, le fair-play, la solidarité et le goût de l'effort.

Elle a également salué de l'ensemble des acteurs qui "oeuvrent quotidiennement au développement du sport dans la région.

"La flamme olympique est aujourd'hui parmi nous. Faisons-en le symbole d'une région unie, dynamique et engagée pour sa jeunesse. Son passage renforce notre volonté de faire du sport un véritable instrument de cohésion sociale, de paix et de développement", a-t-elle martelé.

Le maire de la commune de Fatick, Matar Bâ, également ancien ministre des Sports, a insisté sur l'encadrement des jeunes pour une meilleure participation aux Jeux Olympiques, notant qu'une athlète de Niakhar va y prendre part en taekwondo. "Nos prières vont l'accompagner pour qu'elle rentre ici avec une médaille", a-t-il déclaré.

Il a aussi prié pour l'organisation des JOJ Dakar 2026 "reste gravée dans les mémoires du Comité international olympique (CIO)'