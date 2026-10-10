Tunisie: Enda Inter-arabe lance le Prix Michael Philip Cracknell pour l'environnement et met à l'honneur 3 initiatives écologiques

Tunis — Trois initiatives environnementales tunisiennes, Soli Green, Zigofiltre et Jninet El Hafsia, ont été récompensées lors de la première édition du Prix Michael Philip Cracknell pour l'environnement, doté d'une enveloppe totale de 100 000 dinars, selon Enda Inter-arabe, qui a lancé le prix.

Lancé le 4 juillet 2026, ce prix rend hommage à Michael Philip Cracknell, cofondateur de l'organisation, décédé le 4 juillet 2024. Il vise à soutenir des initiatives environnementales ayant dépassé le stade de la conception et présentant un potentiel d'impact concret sur les territoires.

Le premier prix, d'un montant de 50 000 dinars, a été attribué, lors d'une cérémonie, organisé, le 8 octobre 2026, au Musée national du bardo, à Houssem Hamdi pour le projet Soli Green, porté par l'association Tounes Clean Up. Le projet Soli & Green est une vaste initiative environnementale et solidaire menée en Tunisie par l'ONG du même nom, qui mène, depuis 2019, une grande opération de reboisement dans l'objectif de planter 12 millions d'arbres sur tout le territoire tunisien, afin de reboiser les forêts incendiées, de développer la biodiversité et d'agir contre les changements climatiques.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'idée de cette opération est née après les graves incendies de l'été 2017, qui ont ravagé 2000 hectares de forêt dans le Nord-Ouest de la Tunisie.Plusieurs campagnes de reboisement ont été organisées jusque-là dans le cadre de cette opération et ont permis de planter des centaines de milliers d'arbres à Siliana, Nabeul, Jendouba, Béjà, Zaghouan..., avec à chaque fois des arbres bien adaptés à leur milieu, selon la spécificité de chaque région.

Mohamed Rammeh a remporté le deuxième prix de 30 000 dinars, pour le projet Zigofiltre, associé à la startup Wayout. Ce projet vise, quant à lui, à retenir les déchets au niveau des bouches d'égout afin de limiter leur acheminement dans les réseaux d'assainissement.

Le troisième prix d'un montant de 20 000 dinars a été attribué à Firas Khelifi, pour le projet Jninet El Hafsia qui se concentre sur la transformation du jardin public Sidi Mfarej en premier jardin communautaire au coeur de la médina de Tunis.

Les projets sont notamment évalués selon leur pertinence environnementale et territoriale, leur caractère innovant, leurs retombées sociales et économiques, leur faisabilité ainsi que leur potentiel de reproduction. Au-delà du soutien financier, le prix prévoit un accompagnement des initiatives sélectionnées afin de consolider leurs acquis et de favoriser leur développement. Une ouverture du dispositif à des projets issus d'autres pays africains a également été évoquée pour une prochaine édition.