Le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en audience, ce vendredi à la Cité de l'Union africaine, une délégation de la République du Congo, conduite par le Vice-Premier ministre chargé de la Coordination des infrastructures de développement et de l'Aménagement du territoire, Jean-Jacques Bouya.

Les discussions ont essentiellement porté sur l'état d'avancement du projet de construction du pont route-rail devant relier Kinshasa à Brazzaville, ainsi que sur le calendrier de mise en oeuvre de cet ouvrage stratégique pour les deux pays.

« Aujourd'hui, nous avons franchi une étape importante et arrêté le chronogramme qui va nous permettre de lancer les travaux en juin 2027 », a déclaré le ministre des Infrastructures et Travaux publics de la République démocratique du Congo (RDC), John Banza Lunda, qui a rendu compte de cette réunion.

Il a indiqué que « le Chef de l'État s'est dit satisfait de l'avancement des différentes étapes, tout en restant exigeant quant au démarrage effectif des travaux. Les équipes concernées vont poursuivre les préparatifs en vue de permettre aux dirigeants des deux pays de procéder au lancement du chantier. »

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La réalisation de ce projet constitue un enjeu majeur de coopération entre la RDC et la République du Congo. Ce pont contribuera à fluidifier le trafic entre les deux capitales, à faciliter la circulation des personnes et des marchandises et à renforcer les échanges économiques entre les deux pays.