Afrique: Le Chef de l'État a reçu le panel des facilitateurs de l'Union Africaine

Le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu ce vendredi 9 octobre à la Cité de l'Union africaine une délégation du Panel des Facilitateurs de l'Union africaine. Cette délégation mène une mission de consultation de 72 heures à Kinshasa pour soutenir les efforts de paix dans l'Est de la République démocratique du Congo.

L'équipe du Panel était composée de quatre personnalités, chacune investie d'une mission spécifique. L'ancienne Présidente éthiopienne Sahle-Work Zewde supervise le volet humanitaire, la protection des civils et le retour des déplacés. Le Président honoraire du Kenya, Uhuru Kenyatta, dirige les questions militaires, la cessation des hostilités et le dialogue avec les groupes armés. L'ancienne Présidente centrafricaine Catherine Samba-Panza gère la réconciliation, la société civile et l'inclusivité du processus, tandis que l'ancien Chef d'État du Botswana, Mokgweetsi Masisi, traite de l'intégration économique régionale et de la gouvernance des ressources naturelles.

Les échanges ont principalement porté sur la crise sécuritaire dans l'Est du pays, notamment sur les Processus de paix de Washington et de Doha, dont plusieurs engagements essentiels restent à concrétiser sur le terrain. L'objectif de cette démarche est de renforcer la cohérence des initiatives diplomatiques et d'accompagner leur mise en oeuvre.

À cette occasion, le Chef de l'État a réaffirmé l'engagement de la RDC dans les processus diplomatiques, tout en insistant désormais sur une application concrète et vérifiable des accords conclus.

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Entamées ce vendredi avec les acteurs étatiques, les consultations se poursuivront ce samedi avec d'autres participants.

La Première ministre Judith Suminwa, plusieurs ministres sectoriels et les membres du cabinet du Chef de l'État ont assisté à cette rencontre.