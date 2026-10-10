Gabon: Le paradoxe de la calomnie - Quand les actes du Général Flavien Nzengui Nzoundou répondent aux procès d'intention

Dans certaines circonstances, les actes parlent avec plus de force que les discours. Le Général Flavien Nzengui Nzoundou en offre une illustration à Lébamba, dans le département de la Louetsi-Wano, où son action en faveur de l'approvisionnement en carburant intervient au moment où une pénurie touche l'ensemble du pays.

Depuis plusieurs années, ses détracteurs lui reprochent un manque d'investissements structurants et l'accusent de ne pas contribuer suffisamment au développement local.

Pourtant, la station-service Pétro Gabon de Lébamba, dont il est le promoteur-propriétaire, demeure aujourd'hui un équipement utile à l'ensemble des automobilistes, sans distinction d'opinion ou d'appartenance politique.

Une réponse concrète à la pénurie

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Face aux difficultés d'approvisionnement en carburant, le Général Flavien Nzengui Nzoundou aurait mobilisé ses contacts auprès de M. Bikalou, PDG de Pétro Gabon, afin d'obtenir la livraison régulière d'au moins un camion-citerne par semaine à la station de Lébamba.

Cette démarche a permis le dépotage d'un camion-citerne mercredi dernier, suscitant un afflux important d'usagers. Après plusieurs jours de tension, les automobilistes ont pu s'approvisionner, tandis qu'un nouveau camion était annoncé dans les jours suivants pour répondre progressivement à la demande.

Dans une période où le carburant est devenu rare, chaque livraison représente une bouffée d'oxygène pour les ménages, les transporteurs, les commerçants et l'activité économique locale.

Une économie locale fragilisée

La pénurie n'a pas seulement affecté les déplacements des populations. Elle a également perturbé plusieurs activités économiques, notamment l'industrie du contreplaqué de Mouyamba et les travaux de construction de la route Lébamba-Mbigou. Chantiers ralentis, véhicules immobilisés, transports difficiles : c'est tout un pan de l'économie locale qui s'est retrouvé fragilisé.

Le retour du carburant à la station Pétro Gabon dépasse donc le simple cadre d'un ravitaillement. Il contribue à remettre les moteurs en marche, à relancer les déplacements et à redonner un peu de souffle à Lébamba ainsi qu'aux localités environnantes.

Au-delà des controverses

Cette situation rappelle une évidence : les investissements privés, même lorsqu'ils sont à vocation commerciale, peuvent jouer un rôle déterminant dans la vie quotidienne des populations.

En période de crise, leur utilité apparaît avec une acuité particulière.

Que l'on apprécie ou non le Général Flavien Nzengui Nzoundou, il faut reconnaître que sa station-service constitue aujourd'hui une réponse concrète à un besoin essentiel. Sans cette infrastructure et sans les démarches engagées pour son approvisionnement, la situation des automobilistes de Lébamba aurait été encore plus difficile.

La critique politique est légitime. Mais elle ne devrait pas effacer les faits : dans cette crise, une action a été menée et elle a produit un effet immédiat sur le quotidien des populations.

Au Gabon, les paroles finissent souvent par se dissiper ; les actes, eux, demeurent.