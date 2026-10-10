Madagascar: Qualifications olympiques - Battues 4-0, les Barea Ladies dos au mur après le match aller

La marche était haute pour les Barea Ladies. Au Free State Stadium de Bloemfontein, les Malgaches ont subi la loi d'une formation sud-africaine largement dominatrice lors du match aller du deuxième tour des qualifications olympiques. Dès l'entame, les Sasol Banyana Banyana ont imposé leur rythme en monopolisant le ballon et en multipliant les offensives.

Cette domination s'est concrétisée à la 25e minute grâce à Ronnel Donnely, qui a profité d'une hésitation de la défense malgache pour ouvrir le score. La même joueuse a récidivé onze minutes plus tard pour porter la marque à 2-0 (36e), un avantage que les Sud-Africaines ont conservé jusqu'à la pause. Les statistiques illustrent parfaitement la physionomie de la rencontre. À la mi-temps, les locales affichaient 71 % de possession de balle contre seulement 29 % pour Madagascar, avec dix tentatives, dont quatre cadrées.

Au retour des vestiaires, le scénario n'a guère changé. Toujours aussi entreprenantes, les Sud-Africaines ont accentué leur avance à la 60e minute grâce à un troisième but signé Donnely, auteure d'un triplé remarqué. À la 77e minute, Magaia est venue corser l'addition en inscrivant le quatrième but des Banyana Banyana.

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Avec ce succès 4-0, l'Afrique du Sud prend une sérieuse option sur la qualification pour le tour suivant. De leur côté, les Barea Ladies devront réaliser un véritable exploit lors du match retour prévu le 13 octobre, dans la même enceinte. Les Malgaches sont désormais contraintes de l'emporter avec au moins cinq buts d'écart pour espérer renverser la situation et poursuivre l'aventure olympique vers Los Angeles 2028.