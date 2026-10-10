Madagascar: Judo - Vola Raoelison nommée directrice exécutive de l'Union africaine de judo

Une consécration continentale pour une figure du judo malgache. Ancienne judokate, ex-présidente de la Ligue Analamanga et actuelle secrétaire générale de la Fédération Malagasy de Judo, Vola Raoelison accède à un poste stratégique au sein de l'Union africaine de judo (UAJ).

Le judo malgache renforce sa présence sur la scène continentale. Vola Raoelison est nommée directrice exécutive de l'Union africaine de judo à compter du 8 octobre 2026. Cette promotion récompense un parcours marqué par la persévérance, l'expérience du terrain et un engagement constant en faveur du développement de cette discipline. Ceinture noire, elle s'est d'abord illustrée sur les tatamis en tant qu'athlète.

Après sa carrière sportive, elle s'est tournée vers l'administration et l'encadrement, notamment comme entraîneuse nationale de l'équipe féminine. Son parcours dans la gestion sportive s'est progressivement construit. À la tête de la Ligue Analamanga pendant deux mandats, elle a contribué à la structuration et à la vulgarisation du judo. Elle a ensuite poursuivi son engagement au sein de la Fédération Malagasy de Judo, où elle occupe les fonctions de secrétaire générale.

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En août dernier, sa participation à un atelier de formation en Namibie consacré au leadership féminin, à la gouvernance sportive et à la protection des athlètes a illustré sa volonté de renforcer ses compétences et de promouvoir un environnement sportif plus sûr et inclusif. Cette nomination constitue une reconnaissance des compétences malgaches. Vola Raoelison pourra mettre son expérience au service du développement du judo africain. Plusieurs Malgaches officient au sein de l'Union africaine de judo, une institution présidée par Siteny Randrianasoloniaiko.