Afrique: Rugby / Africa Women's Sevens 2026 - Madagascar dans la poule C avec l'Ouganda, Maurice et le Burkina Faso

10 Octobre 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Heriniaina Samson

Le tirage au sort de l'Africa Women's Sevens 2026 a livré son verdict. Les Makis Ladies 7s évolueront dans la poule C, aux côtés de l'Ouganda, de Maurice et du Burkina Faso, lors de cette compétition continentale qui se tiendra à Nairobi, au Kenya, les 7 et 8 novembre prochains. Sur le papier, la sélection malgache hérite d'un groupe relevé mais à sa portée.

Face à l'Ouganda, considéré comme l'un des adversaires les plus solides de la poule, les Malgaches devront rapidement trouver leurs repères. Maurice et le Burkina Faso complètent ce groupe, où chaque match s'annonce décisif dans la course à la qualification. Pendant ce temps, la préparation bat déjà son plein. Dans le cadre de la constitution de l'équipe nationale, la Fédération malgache de rugby a organisé une séance de détection le samedi 3 octobre, au stade Makis d'Andohatapenaka.

Les joueuses détentrices d'une licence fédérale ont été conviées à cette présélection destinée à former le groupe qui défendra les couleurs nationales à Nairobi. Pour cette édition marquant les 40 ans de Rugby Africa, les meilleures nations féminines du continent tenteront de s'illustrer sur la scène africaine. Les Makis Ladies auront ainsi l'occasion de confirmer les progrès du rugby féminin malgache face à une concurrence de plus en plus relevée.

Groupe A : Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe, Rwanda

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Groupe B : Kenya, Tunisie, Ghana, Égypte

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