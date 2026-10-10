Congo-Kinshasa: Maï-Ndombe - Plus de 180 personnes sans-abri après l'effondrement de 45 maisons à Bolobo

Au moins 182 personnes se retrouvent sans abri depuis lundi dans le village Mokele, situé dans le territoire de Bolobo, province du Maï-Ndombe, à la suite d'une forte pluie qui s'est abattue sur la région. Les intempéries ont causé l'effondrement de 45 habitations, plongeant plusieurs familles dans une situation de grande précarité.

Selon des sources locales, les dégâts ne se limitent pas aux maisons d'habitation. L'unique centre de santé du village de Nsamwale a subi d'importants dommages, compromettant l'accès aux soins pour la population. Une école s'est également écroulée sous la force des pluies, affectant les activités scolaires dans cette partie de la province.

Les familles sinistrées, privées de logement, passent désormais leurs journées et leurs nuits dans des conditions difficiles, en attendant une éventuelle assistance. La destruction des infrastructures sociales de base suscite également des inquiétudes quant à la prise en charge sanitaire des habitants et à la continuité de l'éducation des enfants.

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Face à l'ampleur du sinistre, la société civile locale lance un appel pressant aux autorités provinciales et nationales afin qu'une aide d'urgence soit déployée. Elle demande notamment une assistance humanitaire en faveur des ménages touchés, ainsi que la réhabilitation rapide des infrastructures endommagées.