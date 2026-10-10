Congo-Kinshasa: Le prix du sac de ciment gris fixé à 44 650 francs congolais à Kisangani

Le prix du sac de ciment gris de type 42,5 est désormais fixé à 44 650 francs congolais ( environ 20 USD) à Kisangani, dans la province de la Tshopo. Cette décision a été prise ce vendredi 9 octobre, à l'issue d'une concertation entre le gouvernement provincial et les opérateurs économiques, après une hausse des prix observée sur le marché depuis une semaine.

Selon les vendeurs, le prix du sac, qui se situait auparavant autour de 34 000 francs congolais, a atteint jusqu'à 50 000 francs ces derniers jours. Ils attribuent cette augmentation à l'étiage du fleuve Congo et à la rareté du produit.

À l'issue des échanges, les autorités provinciales ont annoncé de nouveaux prix pour les deux types de ciment gris. Le sac de type 42,5 est fixé à 44 650 francs congolais, soit environ 20 dollars américains, tandis que celui de type 32,5 revient à 39 950 francs congolais, soit environ 17 dollars.

Selon Claudine Atisandi, porte-parole du gouvernement provincial de la Tshopo, cette mesure vise notamment à alléger les dépenses des ménages.

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Le gouvernement provincial appelle les opérateurs économiques à respecter ces prix. Les contrevenants s'exposent à des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur, a averti la porte-parole.

La mesure entre en vigueur à la date de sa signature, selon l'annonce officielle