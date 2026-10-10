Congo-Kinshasa: Beni - Les cas de troubles mentaux sont passés de 1 367 à 13 282 après les premières tueries par les ADF (Psychologue)

Environ 13 282 personnes souffrant de troubles mentaux ont été recensées l'année dernière dans l'ensemble du territoire de Beni, au Nord-Kivu. Ce chiffre a été communiqué, vendredi 9 octobre à Kamango, à une centaine de kilomètres de Beni, lors d'une conférence-débat organisée en marge de la Journée mondiale de la santé mentale, célébrée le 10 octobre.

Cette rencontre visait à sensibiliser la population aux enjeux de la santé mentale, dans une région marquée par les violences armées, les déplacements de populations et les traumatismes liés à l'insécurité.

Le chercheur et psychologue Kambale Sekera établit un lien entre les tueries et l'augmentation des cas de troubles mentaux signalés dans la région. Selon lui, leur nombre est passé de 1 367, avant les premières tueries perpétrées en 2014 par les ADF, à 13 282 après ces violences.

Il explique que les troubles mentaux peuvent avoir plusieurs origines, notamment biologiques, psychologiques, familiales et sociales. Les traumatismes, le stress chronique et les pertes importantes figurent également parmi les facteurs susceptibles d'affecter la santé mentale.

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Lutter contre la stigmatisation

Au-delà de la prévention, Kambale Sekera appelle à une meilleure prise en charge des personnes souffrant de troubles mentaux, notamment à travers l'écoute et l'accompagnement.

Il déplore la stigmatisation dont elles sont souvent victimes, y compris après leur rétablissement, certaines étant encore considérées comme inaptes à travailler ou à vivre avec les autres.

Pour le psychologue, l'écoute, la collaboration avec les personnes concernées et leur réintégration dans la communauté peuvent contribuer à stabiliser leur état psychologique et à favoriser leur rétablissement.