Congo-Kinshasa: Ebola - Plus de 300 écoles du Nord-Kivu dotées de matériels de prévention

Plus de 300 écoles primaires et secondaires de Beni, Butembo et du territoire de Lubero, au Nord-Kivu, bénéficient d'un appui en matériels de prévention contre la maladie à virus Ebola. La distribution de kits de lavage des mains et de thermomètres sans contact, fournis par l'UNICEF en partenariat avec les services provinciaux de l'Éducation et de la Santé, a débuté jeudi 8 octobre.

La campagne a été officiellement lancée simultanément à Beni et à Butembo, en présence des équipes de l'UNICEF, des autorités provinciales chargées de la Santé et de l'Éducation, ainsi que des représentants du Parlement d'enfants et des comités d'élèves.

Ces équipements doivent permettre aux établissements scolaires de renforcer les mesures d'hygiène et la surveillance sanitaire, notamment grâce au lavage régulier des mains et à la prise de température des élèves, des enseignants et des visiteurs.

À Butembo, où certains établissements manquaient de matériel adapté, cette dotation répond à un besoin, selon Donat Kazimili, préfet du complexe scolaire Reine du Ciel.

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« C'était un besoin fondamental », a-t-il souligné, expliquant que les thermomètres sans contact permettront de contrôler la température des élèves à leur entrée et à leur sortie de l'école.

Plus de 100 écoles ciblées à Butembo

Selon les informations communiquées dans le cadre de cette opération, plus de 100 écoles sont ciblées dans la ville de Butembo, tandis qu'une cinquantaine d'établissements doivent être appuyés dans le territoire de Lubero.

Cette initiative vise à renforcer les capacités des écoles en matière de prévention et à sensibiliser les élèves aux mesures de protection contre Ebola, dans un contexte de vigilance sanitaire au Nord-Kivu.