Tunisie: Lancement d'une plateforme numérique pour gérer les cadres des mosquées

10 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

Le ministère des Affaires religieuses a lancé une nouvelle plateforme numérique dédiée à la gestion des cadres des mosquées, visant à simplifier les procédures administratives, à réduire les délais de traitement des dossiers et à améliorer la répartition des agents, tout en identifiant les postes vacants.

Présentant cette plateforme, vendredi, le ministre des Affaires religieuses, Ahmed Bouhali, a souligné qu'il s'agit d'une première dans l'histoire du département, s'inscrivant dans les orientations du président Kaïs Saïed en faveur de la numérisation et de la modernisation de l'administration, selon un communiqué du ministère.

Le ministre a salué les efforts des cadres centraux et régionaux ayant contribué à la réalisation du projet, avec la participation d'une entreprise mobilisant de jeunes compétences tunisiennes.

De son côté, la cheffe de cabinet, Ghofrane Sahli, a indiqué que la plateforme permet de suivre les dossiers à toutes les étapes de leur traitement, de clarifier les responsabilités, d'accélérer les échanges entre les services centraux et régionaux et de produire des statistiques précises.

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