Tunisie: Corridor économique Kasserine-Sfax - L'appel d'offres prévu avant fin 2026

L'appel d'offres relatif au projet de corridor économique reliant Kasserine à Sfax sera lancé avant la fin de l'année 2026. Cette échéance a été fixée, jeudi à Tunis, à l'issue d'une rencontre entre le ministre de l'Équipement et de l'Habitat, également chargé de la gestion du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Slah Zouari, et le représentant du Groupe de la Banque mondiale en Tunisie, Alexander Kremer.

Ce projet d'envergure porte sur le doublement de l'axe reliant les gouvernorats de Kasserine et de Sfax, en passant par ceux de Kairouan et de Sidi Bouzid. Les deux parties ont examiné l'état d'avancement des préparatifs et insisté sur la nécessité de finaliser les procédures administratives afin de respecter l'échéance fixée à la fin de l'année 2026.

Selon un communiqué du ministère de l'Équipement et de l'Habitat, cette réunion s'inscrit dans le cadre du suivi du partenariat entre la Tunisie et le Groupe de la Banque mondiale, qui vise à développer et à moderniser les infrastructures routières du pays.

Une délégation de la Banque mondiale a aussi pris part à la rencontre, aux côtés du directeur général des Ponts et Chaussées, Khaled Latrech, et du directeur de l'unité de suivi du projet, Moez Garma.