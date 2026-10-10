Tunisie: Espagne - Renforcer les partenariats entre les secteurs privés pour stimuler les investissements

Le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid, a souligné la nécessité de bien exploiter les potentialités pour diversifier le partenariat économique et commercial entre la Tunisie et l'Espagne.

L'Espagne occupe le quatrième rang parmi les partenaires commerciaux de la Tunisie au sein de l'Union européenne et parmi les investisseurs étrangers en termes de volume d'investissements, a-t-il indiqué, lors d'une allocution prononcée, vendredi soir, à l'occasion de la célébration de la fête nationale du Royaume d'Espagne.

A cette occasion, le ministre s'est félicité la des relations d'amitié et de coopération unissant les deux pays, des relations fondées sur un héritage historique et civilisationnel commun et des liens culturels séculaires qui représentent des facteurs propices au renforcement de la coopération bilatérale au service du développement et de la jeunesse, selon un communiqué du ministère du Commerce.

Samir Abid a, en outre, insisté sur la nécessité de renforcer les liens entre les secteurs privés des deux pays, notamment à travers les cadres de coopération existants, tels que le Conseil d'affaires et la Chambre tuniso-espagnole de commerce et d'industrie.

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Il a, à ce propos, appelé à explorer de nouvelles opportunités de partenariat dans le cadre des initiatives espagnoles destinées à l'Afrique et au monde arabe.

Samir Abid s'est par ailleurs félicité de l'inscription de la Tunisie parmi les pays prioritaires du sixième Plan directeur de coopération de l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement (AECID), et de la place accordée à la coopération méditerranéenne.

Cette orientation ouvre de nouvelles perspectives de coopération dans les domaines du développement durable, de la transition écologique, du soutien institutionnel, de la gouvernance et de l'inclusion économique et sociale.

Le ministre a, dans ce contexte, mis l'accent sur l'importance de développer la coopération en matière de gestion des ressources, notamment dans les secteurs de l'eau et de l'agriculture, face aux défis climatiques, ainsi que de promouvoir le tourisme durable et la valorisation du patrimoine.

Il a également insisté sur la nécessité de renforcer les échanges universitaires, de faciliter la mobilité des étudiants et de tirer davantage parti des compétences de la communauté tunisienne établie en Espagne, notamment dans les domaines des technologies de l'information, de l'intelligence artificielle, de la recherche scientifique et des énergies durables.