Afrique du Nord: Visa France - Pourquoi la Tunisie ne bénéficie-t-elle pas d'un dispositif similaire à celui du Maroc ?

Depuis le 1er octobre 2026, TLScontact a introduit de nouvelles modalités de prise de rendez-vous pour certaines demandes de visa France dans les centres de Casablanca, Marrakech et Agadir au Maroc.

Selon la catégorie du dossier, le rendez-vous est soit attribué automatiquement par la plateforme, soit réservé directement par le demandeur parmi les créneaux disponibles. À Casablanca et Agadir, l'attribution automatique est maintenue pour six catégories : les premières demandes pour tourisme ou visite privée, leurs renouvellements en visa ordinaire "Visé" ou "Circulation", ainsi que les premières demandes de visite familiale et leurs renouvellements dans ces deux mêmes catégories. Toutes les autres demandes nécessitent une réservation directe en ligne.

Une évolution qui soulève une question légitime en Tunisie, où la difficulté d'obtenir un rendez-vous alimente depuis longtemps la frustration des demandeurs et favorise l'émergence de pratiques dénoncées par de nombreux candidats au voyage : des intermédiaires et certaines agences qui proposent, contre rémunération, des rendez-vous à des prix pouvant atteindre plusieurs centaines, voire des milliers de dinars.

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Pourquoi un dispositif similaire, adapté aux spécificités du contexte tunisien, n'est-il pas envisagé ? Une attribution automatisée des rendez-vous pour certaines catégories de demandes pourrait contribuer à limiter les possibilités de captation et de revente des créneaux, tout en rendant la procédure plus transparente. Elle ne constituerait certes pas, à elle seule, une garantie contre les abus, mais pourrait représenter une piste à examiner sérieusement.

Face aux difficultés persistantes rencontrées par les demandeurs tunisiens et aux pratiques de monétisation des rendez-vous qui leur sont signalées, une clarification sur les mesures envisagées pour améliorer l'accès aux rendez-vous, prévenir les abus et garantir l'équité entre les demandeurs serait aujourd'hui bienvenue.