Tunisie: Territorialisation des ODD - Le pays franchit une nouvelle étape vers son Cadre national, avec l'appui d'ONU-Habitat et de l'Italie

ONU-Habitat Tunisie et le Ministère italien de l'Environnement et de la Sécurité énergétique (MASE), en partenariat avec le Ministère de l'Économie et de la Planification, le Ministère de l'Intérieur, l'Instance Générale de Prospective et d'Accompagnement du Processus de Décentralisation et le Ministère de l'Équipement et de l'Habitat, ont organisé les 7 et 8 octobre 2026, à l'Hôtel Acropole (Les Berges du Lac, Tunis), l'événement national de la « Plateforme de partenariat pour la territorialisation des Objectifs de Développement Durable », en présence de S.E. M. Alessandro Prunas, Ambassadeur d'Italie en Tunisie, et des représentants du MASE (Ministère de l'environnement et de la sécurité énergétique italien).

L'événement a réuni environ 80 participants, dont des représentants des institutions nationales, des municipalités, des partenaires techniques et financiers, des agences des Nations Unies, de la société civile, du monde universitaire et des jeunes chercheurs du Réseau de connaissances et de sciences Local2030.

Initiative opérationnelle conjointe du MASE et d'ONU-Habitat, ancrée dans la Coalition Local2030 des Nations Unies et le Plan stratégique 2026-2029 d'ONU-Habitat, la Plateforme de partenariat accompagne les pays dans la conception de cadres nationaux de territorialisation des ODD, en s'appuyant sur l'expérience italienne en matière de cohérence des politiques au service du développement durable. Avec le Sénégal, la Tunisie fait partie des pays pionniers de l'initiative.

Ces cadres nationaux constituent l'architecture de coordination qui relie les stratégies nationales aux priorités locales, en alignant politiques publiques, mécanismes institutionnels, processus territoriaux et ressources disponibles. En Tunisie, la Plateforme accompagne les processus nationaux de planification, notamment le Plan national de développement 2026-2030, le Schéma directeur d'aménagement du territoire national (SDATN 2050), la Politique urbaine nationale, la Stratégie nationale de l'habitat et l'Examen national volontaire 2026, qui reconnaît d'ailleurs la contribution de la Plateforme.

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Temps fort de la première journée, les participants se sont penchés sur une question concrète : comment la Tunisie peut-elle passer de plans de développement ambitieux à des réalisations sur le terrain ? Cette rencontre a marqué une nouvelle étape vers la mise en place de l'architecture nationale de coordination de la territorialisation des ODD, qui vise à relier, au sein d'un cadre cohérent, ce qui existe déjà : institutions, stratégies, processus de planification et de budgétisation, partenariats, mécanismes de financement et systèmes de données.

Les représentants tunisiens ont fait part de défis et de priorités concrets, allant des infrastructures et de la gestion des déchets aux changements climatiques et au financement. L'objectif est clair : relier les ambitions locales aux priorités nationales, puis traduire ces priorités en trajectoires territoriales que les partenaires pourront accompagner et financer.

Les échanges entre la Tunisie et l'Italie ont apporté une dimension supplémentaire, en croisant l'expérience italienne en matière de cohérence des politiques au service du développement durable avec l'ambition tunisienne de transformer ses plans de développement en projets concrets.

Les participants ont également pris connaissance des premiers résultats analytiques et recommandations de politique publique issus de l'initiative : un mécanisme opérationnel de cohérence des politiques au service du développement durable adapté au contexte tunisien, une évaluation des conditions de financement territorial et des pistes pour renforcer les liens avec les mécanismes nationaux de financement, ainsi que les fondements analytiques des plans d'action localisés de la Politique urbaine nationale et de la Stratégie nationale de l'habitat.

Au niveau territorial, la Plateforme a mis en place des groupes de travail « Villes et ODD » avec les municipalités et conseils locaux de Bechri Fatnassa Negga, Kélibia, Sejnane, Sened, et Zahret Medien, et a achevé la phase de démarrage des Examens locaux volontaires orientés vers l'action. La ville de Sejnane a présenté son parcours, « des projets cloisonnés au changement systémique et à la transformation territoriale ».

Une table ronde de haut niveau a ensuite porté sur la création d'un environnement favorable et de partenariats pour concrétiser la vision de développement de la Tunisie.

« Au cours des dernières années, dans le cadre du Plan Mattei pour l'Afrique, l'Italie et la Tunisie ont renforcé leur coopération sur de nombreux sujets d'intérêt commun dans les domaines de l'environnement, du développement durable et de la transition écologique, notamment en matière de gestion durable des ressources hydriques, de transition énergétique et de lutte contre les effets du changement climatique sur l'agriculture.

Ce n'est pas un hasard si la Tunisie a été désignée comme l'un des premiers pays pilotes de la « Partnership Platform on Localizing the SDGs », promue par le Ministère italien de l'Environnement et de la Sécurité énergétique et par ONU-Habitat pour renforcer le lien entre les politiques nationales, les priorités territoriales et les investissements et progresser ensemble vers un avenir de développement durable et partagé », a déclaré Alessandro Prunas, Ambassadeur d'Italie en Tunisie.

« Notre objectif n'est pas simplement d'élaborer un nouveau document ou un rapport supplémentaire, mais de construire un cadre pratique qui nous permette de mettre en oeuvre les Objectifs de développement durable de manière plus efficace et avec une meilleure coordination entre les niveaux national, régional et local. La réussite de cette mise en oeuvre est une responsabilité collective : elle ne peut être le résultat du travail d'un seul ministère, d'une seule commune ou d'une seule équipe d'experts. Je remercie le Gouvernement italien pour son appui à cette initiative, qui servira, je l'espère, à co-construire ensemble un meilleur avenir pour notre Méditerranée », a déclaré Dr Aida Robbana, Cheffe du Bureau ONU-Habitat Tunisie.

» La territorialisation consiste, en définitive, à transformer l'ambition nationale en changements concrets dans la vie des citoyens. La Plateforme de partenariat en Tunisie peut y contribuer en réunissant autour d'une même table les gouvernements national et locaux, le système des Nations Unies et les autres partenaires, afin de relier priorités, solutions et financements, et de traduire les ODD en actions dans les territoires », a déclaré Dr Iñigo Arbiol, Directeur adjoint du Secrétariat de la Coalition Local2030.

Les travaux se sont poursuivis le jeudi 8 octobre avec des laboratoires de prospective territoriale et d'action, au cours desquels des groupes multipartites représentant les cinq municipalités ont traduit les données locales en visions territoriales partagées, en priorités de projets et en pistes de financement et de partenariat.

Organisé dans le cadre d'Octobre Urbain 2026 (https://urbanoctober.unhabitat.org/ ) , cet événement réaffirme l'engagement commun d'ONU-Habitat, de l'Italie et des institutions tunisiennes en faveur d'une gouvernance multiniveau et d'un développement territorial inclusif et durable, afin qu'aucune personne et aucun territoire ne soient laissés pour compte.