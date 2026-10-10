Tunisie: PLF 2027 - Le CNRD examine croissance, déficit et endettement

La commission des finances et du budget du Conseil national des régions et des districts (CNRD) a examiné, vendredi, lors d'une séance de travail, les principales questions économiques et financières liées au projet de loi de finances 2027.

Selon un communiqué, la commission a convenu de tenir des séances quotidiennes afin d'approfondir l'examen des dispositions du projet de loi et d'élaborer des propositions et amendements répondant aux priorités nationales et aux moyens disponibles.

A ce titre, elle consacrera ses travaux à l'examen du rapport transmis par le ministère des Finances sur l'exécution du budget de l'État au premier semestre 2026, ainsi qu'aux hypothèses et grandes orientations du projet de loi de finances 2027.

Les membres ont discuté des hypothèses relatives à la croissance économique, aux prix du pétrole et de l'énergie, et au taux de change, ainsi que de leurs répercussions sur les équilibres financiers de l'État.

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Ils ont également évoqué les besoins de financement, le déficit budgétaire, l'endettement public et les défis liés à la capacité de l'État à honorer ses engagements et à mobiliser les ressources nécessaires à l'investissement.

Dans ce contexte, ils ont souligné l'importance d'évaluer l'exécution des budgets précédents et de suivre l'avancement des projets publics afin de garantir une gestion efficiente des deniers publics et d'identifier les difficultés entravant leur réalisation.

Les membres ont aussi abordé les questions de rationalisation des dépenses publiques et d'amélioration de l'exploitation des ressources, rappelant l'importance de la valorisation du patrimoine immobilier de l'État pour mobiliser des ressources supplémentaires et renforcer l'investissement public.

Ils ont en outre mis l'accent sur la nécessité d'intensifier les travaux de la commission, de renforcer la coordination avec les autres commissions et d'impliquer l'ensemble des parties prenantes afin de formuler des propositions concrètes et réalistes permettant d'améliorer la gestion des deniers publics et d'ancrer les principes de transparence au service d'un développement régional équitable.