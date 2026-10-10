Tunisie: Transition énergétique - Cinq voitures électriques attribuées à des municipalités pilotes

Cinq voitures électriques ont été remises les 8 et 9 octobre à plusieurs municipalités pilotes du gouvernorat de Sfax et de l'île de Djerba, dans le cadre du programme de promotion de la mobilité électrique en Tunisie, a annoncé vendredi l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie (ANME).

Deux véhicules ont été attribués à la municipalité de Sfax et un véhicule à chacune des municipalités de Djerba Ajim, Houmet Souk et Midoun.

Les municipalités bénéficiaires devraient également recevoir d'autres équipements écologiques.

La municipalité de Sfax sera dotée de 75 motos électriques, tandis que les trois municipalités de Djerba disposeront de six véhicules utilitaires électriques, soit deux par municipalité.

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La municipalité de Bizerte bénéficiera également d'acquisitions de voitures et de motos électriques.

Le programme prévoit, en outre, l'installation de bornes de recharge rapide dans toutes les municipalités pilotes. Ces infrastructures seront alimentées à 100% par l'énergie solaire grâce à des systèmes photovoltaïques.

La cérémonie de remise s'est déroulée en présence du directeur général de l'ANME, Nafaâ Baccari, du directeur du bureau de l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI), Lassad Ben Hassan, ainsi que de responsables municipaux et du directeur du programme, Abdelhamid Kounouni.

Conçu par l'ANME en collaboration avec le ministère de l'Environnement, le programme est mis en oeuvre avec l'ONUDI et financé par le Fonds pour l'environnement mondial.

Il vise à réduire les émissions polluantes, à rationaliser la consommation énergétique et à promouvoir le développement durable.