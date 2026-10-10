Tunisie: Croissant Rouge tunisien - Une caravane d'aide humanitaire au profit des familles démunies

Le Croissant Rouge tunisien lance, ce samedi 10 octobre 2026, une caravane d'aide humanitaire destinée aux 24 comités régionaux répartis dans les gouvernorats du pays. Cette initiative marque l'ouverture de la manifestation « Le Mois de la Tunisie humanitaire », organisée à l'occasion du 70e anniversaire de la création de l'organisation.

Prévue du 7 octobre au 6 novembre 2026, cette manifestation vise à renforcer les valeurs de solidarité et d'entraide et à rapprocher les services humanitaires des citoyens dans toutes les régions du pays.

Selon un communiqué du comité national du Croissant Rouge tunisien, la caravane prendra le départ à 10 heures du siège de l'organisation à Megrine, dans la banlieue sud de Tunis.

Les aides distribuées comprennent des couvertures, des matelas, des vêtements d'hiver, des produits d'hygiène et de nettoyage, de l'eau minérale ainsi que des couches pour bébés. Des concentrateurs d'oxygène et des équipements paramédicaux destinés aux personnes âgées figurent également parmi les fournitures prévues.

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Ces aides sont destinées aux familles démunies et à faibles revenus.

Un programme d'activités pour les 70 ans de l'organisation

Le programme du « Mois de la Tunisie humanitaire » prévoit plusieurs activités aux niveaux national, régional et local. Parmi les principales initiatives figure la formation de 70 citoyens aux gestes de réanimation cardio-pulmonaire (RCP).

Chaque comité local sera également invité à planter 70 arbres, en référence aux 70 ans du Croissant-Rouge tunisien, fondé le 7 octobre 1956.

Le programme comprend aussi l'organisation de caravanes sanitaires, de visites au profit des personnes âgées et de concours de dessin destinés à sensibiliser les citoyens aux comportements à risque.

Des clubs du Croissant Rouge tunisien seront, par ailleurs, créés dans les écoles, les collèges, les lycées et les universités. D'autres activités humanitaires, de formation et de sensibilisation sont également prévues.

Un appel à la mobilisation des citoyens et des associations

Le comité national du Croissant Rouge tunisien invite les citoyens à participer aux activités organisées tout au long de ce mois par les structures régionales et locales. Il encourage notamment la participation aux sessions de formation et aux caravanes sanitaires.

L'organisation appelle également ses partenaires et les composantes de la société civile à prendre part à cette manifestation, ouverte au grand public selon les activités programmées.

À travers cette initiative, le Croissant Rouge tunisien entend consolider son action solidaire et renforcer les capacités de ses structures régionales à répondre aux besoins des populations les plus vulnérables.