Tunisie: Drogue, violence, écrans - Une « heure de prévention » au Kef

La délégation régionale de l'Éducation du Kef a organisé, vendredi, à l'école préparatoire pilote de la ville une manifestation baptisée « Heure de prévention », dans le cadre de l'initiative nationale participative de prévention contre les comportements à risque.

Organisée dans plusieurs régions du pays, cette manifestation vise à sensibiliser les enfants aux phénomènes et comportements à risque menaçant leur sécurité psychologique et physique.

L'événement a permis aux parents et élèves présents d'écouter les conseils de cadres de la santé, de l'éducation et de la culture, chacun selon son domaine d'expertise.

Le programme a compris des ateliers interactifs sur la lutte contre la drogue, le tabagisme et la violence, ainsi que des ateliers d'éducation théâtrale, musicale, artistique, informatique et physique, en plus de l'orientation sanitaire, la formation aux médias et radios scolaires, l'éducation routière et la protection contre l'usage excessif du numérique.

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À l'ouverture de la manifestation, le gouverneur du Kef, Walid Kaâbia, a souligné que la lutte contre la drogue nécessite les efforts conjugués des institutions et associations actives dans ce domaine, afin d'ancrer une culture de prévention et de renforcer la conscience des enfants et des jeunes face aux risques sanitaires, sociaux et économiques, contribuant à protéger la société et les potentiels humains.

Il a indiqué que la prévention commence au sein de la famille, de l'école et des clubs à travers le renforcement de la conscience des enfants, première ligne de défense face à ce fléau.

Le gouverneur de la région a souligné l'importance de poursuivre les programmes de sensibilisation dans les écoles, maisons de jeunes, centres informatiques pour enfants et maisons de culture afin de protéger les enfants contre les différentes formes de dépendance, usage excessif du numérique, cyberharcèlement et chantage et de les sensibiliser aux effets négatifs de ces pratiques sur l'individu, la famille et la société.