Tunisie: Location-accession - La SNIT chargée d'un nouveau projet à Fouchana

La Société Nationale Immobilière de Tunisie (SNIT) a été chargée de réaliser un projet immobilier dans la région de Fouchana, dans le gouvernorat de Ben Arous, dans le cadre du programme de location-accession. La décision a été annoncée par la présidence du gouvernement et publiée au dernier numéro du Journal officiel de la République tunisienne (JORT).

Signée par la cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri, la décision prévoit la réalisation du projet dans le cadre d'un marché public selon la formule « clé en main ».

Cette initiative s'inscrit dans le programme de location-accession lancé par le ministère de l'Équipement et de l'Habitat dans le cadre du Plan de développement 2026-2030. Ce dispositif vise à faciliter l'accès à un logement décent pour les ménages à revenus modestes et moyens, grâce à un mécanisme permettant de devenir propriétaire au terme d'une période de paiement de loyers mensuels.

Un programme de 5.000 logements d'ici 2030

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Le programme repose sur la réalisation de logements sociaux par des promoteurs immobiliers publics, notamment la SNIT et la Société de promotion des logements sociaux (SPROLS).

Sa mise en oeuvre prévoit de faciliter la mise à disposition des terrains, la réalisation des études techniques, les travaux d'aménagement et de construction, ainsi que l'accomplissement des procédures administratives nécessaires.

L'objectif est d'alléger la charge financière liée à l'acquisition d'un logement pour les ménages ciblés, en leur permettant d'en régler le prix par mensualités adaptées à leurs capacités financières, sans dépendre exclusivement des crédits immobiliers classiques. Le dispositif vise également à renforcer le rôle social de l'État dans le secteur du logement.

Selon les données du ministère de l'Équipement et de l'Habitat, quelque 5.000 logements devraient être réalisés dans le cadre de ce mécanisme entre 2026 et 2030, pour un coût prévisionnel avoisinant les 750 millions de dinars.

Une plateforme numérique prévue pour les candidatures

Afin d'organiser l'accès aux logements, le ministère travaille à la mise en place d'une plateforme numérique d'inscription. Celle-ci doit permettre de simplifier les démarches administratives, de renforcer la transparence et de garantir l'égalité des chances entre les candidats, au fur et à mesure de l'avancement des projets.

Toutefois, la décision relative au projet de Fouchana ne précise ni le nombre de logements à construire, ni le coût de l'opération, ni les délais de livraison. Elle ne fournit pas non plus de détails sur la date d'ouverture des candidatures pour bénéficier de ces logements.