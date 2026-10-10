Libye: Saisie de 1,3 million de comprimés de drogue à Koufra

10 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

Les forces armées libyennes ont annoncé avoir déjoué une importante opération de trafic de stupéfiants dans le sud-est de la Libye. Plus de 1,3 million de comprimés de drogue ont été saisis lors d'une opération de sécurité menée dans la ville de Koufra.

Selon la Division des médias militaires, relevant du commandement général de l'armée nationale libyenne, l'intervention a été menée par la brigade d'infanterie. Les militaires ont pris d'assaut un repaire présumé de trafiquants.

L'opération a donné lieu à un échange nourri de tirs avec les individus présents sur les lieux. Trois soldats ont été blessés au cours de l'intervention. Plusieurs personnes impliquées dans cette affaire ont également été interpellées, selon la même source.

Une vidéo publiée par l'armée libyenne montre les comprimés saisis, entreposés dans des sacs en plastique. Certains portent la mention « Fabriqué en Allemagne ».

Cette opération intervient dans le cadre des efforts déployés par les forces libyennes pour lutter contre le trafic de stupéfiants dans les régions frontalières du sud-est du pays.

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