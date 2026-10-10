Tunisie: Ligue 1 / 5e Journée - CA - Prolonger la série

Jusque-là, avant de croiser l'USBG à Ben Guerdane cet après-midi, le Club Africain valide grâce à un pragmatisme remarquable, une attitude qui lui a permis d'enchaîner les victoires au nombre de trois en Ligue 1. Des succès minimalistes donc sur le score de 1-0, mais une réussite qui trouve son fondement dans un équilibre subtil entre plusieurs piliers essentiels de l'équipe.

Jusque-là aussi, le début de mandat du coach Maher Kanzari se caractérise par une forte rotation. Ce qui peut s'expliquer par le fait que ce dernier n'a pas encore totalement stabilisé l'ossature permanente. Maher Kanzari ajuste donc ce qui doit l'être, mais certains éléments sont tout de même quasi-incontournables, à l'instar du gardien Mouhib Chamekh, l'axial malien Ismaïla Simpara, le latéral droit Ghaïth Zaâlouni, la sentinelle gambienne Saidou Khan, l'ailier droit congolais Phillippe Kinzumbi et le convalescent Sadok Kadida.

Yassine Bouabid dans l'axe

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Quelle composition clubiste à l'épreuve de l'US Ben Guerdane aujourd'hui? En défense, devant le portier international, Mouhib Chamekh, Kanzari a, semble-t-il, trouvé en amont sa formule idéale, mais il peut opérer une rotation. En clair, si la charnière s'articule impérativement autour de Simpara, ce dernier serait associé à Yassine Bouabid qui a marqué des points à Benghazi face à Ahly SC en amical et aspire fortement à être titularisé aux côtés de Simpara.

Au même moment, le jeune Ammar Abdelhak a prouvé en début de saison toute sa maturité avec cette capacité à gérer la pression et faire preuve d'un calme d'habitude réservé aux plus expérimentés. Sur les flancs à présent, Ghaith Zaâlouni gère le côté droit, tandis qu'une alternance existe à gauche entre Houssem Ben Ali et Ghassen Mahersi.

Plus haut, au coeur du jeu, là aussi, tout est de l'ordre du possible, mais le coach doit aussi composer avec le quota des étrangers à inscrire sur la feuille de match (quatre à aligner simultanément et deux qui peuvent figurer sur le banc). Il s'appuiera grandement sur l'impact physique de Saidou Khan pour colmater les brèches, aux côtés de Moataz Zaddem pour sécuriser les transitions, ou encore Oussama Chrimi (tout dépendra du choix des quatre étrangers qui seront titularisés).

Toujours au milieu, pour la quête créative, Aymen Harzi devrait être reconduit, mais Kanzari peut aussi recourir à la solution Rayan Djebali, voire l'hybride Bilel Ait Malek. Enfin, pour le trio d'attaque, sur les ailes, Kanzari prônerait la percussion avec Hamza Khadhraoui à gauche, Kinzumbi à droite et Tadeus Nkeng en pointe (Mansri sera une solution de rechange). Solidité défensive, récupération-régulation au milieu et, enfin, percussion devant, c'est au prix de cet effort combiné que l'équipe l'emportera.